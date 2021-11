Skyim Anniversary Edition, la comparazione definitiva: PS5 vs Xbox Series X|S

È nuovamente tempo di Skyrim: con la release dell’Anniversary Edition, infatti, si sono riaccesi i riflettori sul gioco di Bethesda, che ha debuttato per la prima volta nel 2011. Oltre a poter rimettere le mani sopra sull’avventura creata da Todd Howard e soci, è però ancora una volta tempo di confronti. E alla fine la domanda è sempre quella: quale versione gira meglio?

Il video confronto di Skyim in versione Anniversary Edition è stata fatta coinvolgendo tutte le piattaforme next gen. E così, l’avventura creata da Bethesda è stata messa a confronto nelle versioni PlayStation 5, Xbox Series S, Xbox Series X e ovviamente PC, la piattaforma di riferimento da parte di Bethesda. Il video è stato realizzato dall’utente YouTube ElAnalistaDeBits, che è solito portare simili confronti per praticamente tutti i giochi che arrivano sulle console Sony e Microsoft.

Come si evince dal video, che trovate subito qui in basso, la versione migliore in realtà non esiste. Skyrim su PlayStation 5 infatiti gira in 4K nativo ed è l’unica versione che riesce a raggiungere quella risoluzione in maniera nativa tra tutte le console. Tuttavia, però, su Xbox Series X il gioco di casa Bethesda riesce add arrivare ai 2160p con una high draw distance maggiore, anche rispetto a quella PC. Le texture, purtroppo, hanno la stessa qualità su tutte le piattaforme. In generale però era davvero difficile riuscire a raggiungere un risultato leggermente migliore di quello attuale, considerato anche l’uscita oramai decennale della versione originale.

Se siete incuriositi dal video confronto, vi invitiamo come al solito a visionare il video disponibile subito qui in alto. L’anniversary Edition di Skyrim è disponibile a partire dall’11 novembre 2021 ed è uscito lo stesso giorno dell’originale. Lo stesso destino toccherà a Starfield, prima IP originale di Bethesda in oltre vent’anni.