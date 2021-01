Skyrim a 60 FPS: la mod gira meglio su PS5 o su Series X?

Con una community di fan ancora attiva a quasi dieci anni dalla sua uscita, The Elder Scrolls V: Skyrim è indubbiamente uno degli action/RPG più iconici di sempre. Gli utenti, perciò, si aspettavano un update da parte di Bethesda per sbloccare il frame della Special Edition su PS5 e Xbox Series X. Nonostante un update a riguardo non sia stato pubblicato ufficialmente, alcuni utenti creators hanno deciso di realizzare delle mod per sbloccare il frame del titolo sulle due console di nuova generazione. Per scaricare la mod su Xbox Series X vi basterà cliccare qui, mentre per la mod PS5 abbiamo stilato un apposito articolo che vi spiegherà come attivare la mod mantenendo i trofei attivi (cliccate qui per recuperarlo).

Digital Foundry ha deciso di mettere a confronto le due mod per i 60 FPS, quella per la console di Sony e quella della console di Microsoft, per testare quale delle due permettesse al titolo di girare meglio. Nonostante sia possibile scaricare su PS4 e PS4 Pro la mod di MrWright, non potrete comunque giocare il titolo a 60 FPS; in pratica sbloccherete soltanto il lock nel codice, ma senza un effettivo aumento del frame. Su PS5 e Series X le mod adempiono adeguatamente al loro compito portando il frame rate del titolo ai 60 frame promessi.

Dal confronto di Digital Foundry emerge infine un vincitore: ebbene, la mod per PS5, anche se per differenze minime, è migliore rispetto a quella per Series X. Sebbene nelle fasi più concitate (ad esempio quando Alduin distrugge la torre alle prime battute del gioco) il frame risulti ballerino, con cali fino a 43 FPS su entrambe le console, sulla console di Microsoft dimostra qualche incertezza in più risultando leggermente instabile rispetto alla mod per la controparte.

Dal confronto si evince comunque che entrambe le mod migliorino di gran lunga la fluidità del titolo targato Bethesda, donando finalmente all’iconico action/RPG un frame rate degno del suo spessore. Ma adesso passiamo alle domande: anche voi continuate a giocare tutt’oggi al quinto capitolo della saga The Elder Scrolls? Fatecelo sapere nei commenti!