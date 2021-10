Skyrim: alcune mod storiche potrebbero essere a rischio

Sta per arrivare l’Anniversary Edition di The Elder Scrolls 5 Skyrim, il più famoso e redditizio titolo della serie fantasy targata Bethesda. Assieme al suo ennesimo rilascio, programmato per il decimo anniversario del titolo, sembra che potrebbero esserci problemi per alcune mod che hanno fatto la storia del videogioco in questo decennio.

Una delle cose che ha fatto la fortuna di Skyrim è sicuramente la sua estrema malleabilità che ha permesso a numerose mod di nascere e di migliorare il gioco anno dopo anno. Da mod dedicate esclusivamente al miglioramenti degli aspetti grafici fino alle mod che hanno aggiunto novità di gameplay e nuove funzionalità, passando per le mod più assurde come quella che aggiunge schede grafiche nelle città del gioco, l’ecosistema dei contenuti creati dagli utenti di questo titolo è davvero variegato.

Con l’Anniversary Edition alle porte, alcuni modder e utenti hanno espresso molte preoccupazioni riguardo al funzionamento di molte mod, visto che il compilatore utilizzato per costruire il gioco si aggiornerà da Visual Studio 2015 a Visual Studio 2019. I modder più preoccupati hanno espresso i loro pensieri su questo lungo post di Reddit, dove viene descritto che potrebbe cambiare per sempre la scena del modding di Skyrim; la preoccupazione principale arriva dallo sviluppatore dello Skyrim Script Extender, un plugin usato da moltissime mod che aggiunge funzionalità di scripting al gioco, e che andrebbe rifatto da zero.

The Elder Scrolls 5 Skyrim Anniversary Edition era stata annunciata lo scorso agosto e sarà disponibile l’11 novembre 2021 su PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series X|S e PC. Il gioco verrà rilasciato con contenuti aggiuntivi tra cui ben 500 mod, impacchettate in un hub chiamato Creation Club, e con una nuova modalità Sopravvivenza. Staremo a vedere se e quali mod che usano lo Skyrim Script Extender riusciranno a sopravvivere al lancio della nuova edizione.