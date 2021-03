Skyrim: all’open world fantasy si aggiunge un pezzo di Elden Ring

C’è poco da dire, Elden Ring è probabilmente uno dei giochi più attesi del momento. L’opera fantasy targata From Software si è “mostrata” nell’ultimo mese grazie ad alcuni spezzoni di gameplay provenienti da un trailer di una build, a detta di molti, vecchia. Questo reveal improvviso ha portato a rovinare la sorpresa stessa, con alcuni insider che avrebbero dichiarato che il titolo probabilmente si farà vedere in modo ufficiale più in là, sicuramente all’E3 di Los Angeles. Per ingannare il tempo qualcuno ha voluto riproporre l’iconico anello visto nel trailer in Skyrim grazie ad una mod.

Skyrim ormai con il tempo è conosciuto come l’opera più modificata e “moddata” di sempre. Abbiamo visto una quantità enorme di aggiunte che ne aumentano inevitabilmente la longevità e la rigiocabilità. Un appassionato ha quindi creato questa mod (che potete trovare su Nexus Mod) che genera il famoso e misterioso anello visto nel reveal trailer di qualche anno fa, il tutto “buttato” dentro ad una piscina e costringendo così i giocatori a recuperarlo.

Il tesoro, proveniente dalla prossima opera targata From Software, da cui abbiamo appunto visto ben poco, è un piccolo anello d’oro, ora nascosto nelle profondità intorno a Dragonsreach. Per ottenerlo basterà immergersi e trovarlo, una vera e propria caccia al tesoro. Dobbiamo ammetterlo, questa ricerca ci ha ricordato un po’ Gollum de Il Signore Degli Anelli, speriamo di non diventare come lui in attesa di qualche informazione. Del resto già da un po’ di tempo ci stiamo scervellando per scoprire qualcosa in più relativo al titolo, ma risulta ovviamente inutile, ci toccherà aspettare ancora un po’ per poter studiare tutto al meglio.

Nella descrizione su Nexus Mod possiamo infatti leggere la descrizione sull’Elden Ring. “Che potere ha questo anello? Beh, dovete solo scoprirlo”. Ovviamente nessuno sa il suo funzionamento, un po’ come tutta la community che si è creata in questi anni che continua a supportare la nuova opera open world. Diciamo che potrebbe essere un bel passatempo in attesa di un gameplay trailer in arrivo prossimamente.