Skyrim non sembra proprio morire, tanto da essere ancora oggi uno dei videogiochi più giocati in assoluto, supportato da mod e moltissime altre aggiunte. Lo stesso vale anche per la sua controparte online, che di giorno in giorno migliora e si affina sempre più, proponendo maggiori contenuti aggiuntivi. In attesa di The Elder Scrolls VI, in fondo, non tutti sono disposti a restare con le mani in mano.

Skyrim VR, un’alternativa assolutamente coinvolgente, ha affrontato le vicende del Sangue di Drago proponendo un’avventura sfaccettata e unica nel suo genere. Non per niente, un talentuoso modder ha utilizzato una combinazione di ChatGPT, xVASynth e Whisper, adattandola per favorire una maggiore interazione con gli NPC del vastissimo mondo di gioco.

In un preciso e dettagliato post su Reddit, quello che potremmo considerare un vero e proprio social network dedicato al mondo dei videogiochi e non solo, l’autore ha descritto per filo e per segno la composizione della sua mod e la realizzazione di questo strabiliante e interessantissimo progetto. A ChatGPT, come di consueto, viene fornito il background del personaggio e aggiunti dei pensieri oltre che, addirittura, dei ricordi.

In tal senso, questo è la parte certamente più interessante: Whisper converte persino la voce del giocatore per rendere il tutto ancora più inaspettato e divertente, mettendo il giocatore nella condizione di trovarsi a parlare realmente con qualcuno di vivo. Di sicuro, questa particolare mod mostra ancora una volta quanto sia incredibilmente divertente migliorare l’esperienza su Skyrim, rendendola di conseguenza appagante e come se si avesse davanti qualcuno con cui disquisire del più e del meno.

Attualmente, ChatGPT è uno strumento che sta sempre via via prendendo campo e, molto probabilmente, alcuni sviluppatori lo stanno già utilizzando per scrivere sceneggiature e dialoghi complessi, ammortizzando di conseguenza i tempi. Con Skyrim, va detto, il tutto assume una connotazione davvero unica, come spiega l’articolo di riferimento.