Anche a distanza di più mesi dal lancio del fenomeno Elden Ring, ancora oggi ci ritroviamo quasi giornalmente a parlare della più recente opera From Software. Ora che la maggior parte dei giocatori hanno terminato questa esperienza soulslike open world, sono i modder e gli speedrunner a far parlare del titolo pluri-citato. Nello specifico, c’è una mod che sta unendo un amato elemento dell’interregno From al leggendario RPG The Elder Scrolls V Skyrim.

Elden Ring

Uno degli elementi distintivi delle produzioni From Software contemporanee è sicuramente il modo di dialogare con gli altri giocatori di tutto il mondo. Grazie ai vari messaggi che si possono trovare a terra nei vari mondi di gioco, gli appassionati hanno costruito un vero e proprio gergo per comunicare, scherzare e citare alcuni dei tormentoni più divertenti che vengono tramandati ormai dai tempi del primo Dark Souls.

Grazie al lavoro di un noto modder, adesso anche all’interno del mondo fantasy di The Elden Scrolls V Skyrim, si può comunicare con i giocatori tramite un sistema molto simile a quello made in From Software. La mod in questione si chiama Building Bridges for Skyrim, e permette ai giocatori di scrivere dei messaggi su un foglio di carta, il quale successivamente viene lasciato sul terreno, esattamente come i segni in Elden Ring.

Questo sistema, però, va a migliorare quanto proposto da From anche nel più recente Elden Ring, permettendo ai giocatori di Skyrim di poter scrivere liberamente i propri messaggi, senza dover scegliere parole predefinite presenti in varie liste. Se siete curiosi di giocare a Skyrim con questa mod, potete scaricarla e trovare molti altri dettagli a questo indirizzo.