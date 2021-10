Skyrim festeggia Halloween con queste terrificanti mod ufficiali

Anche Bethesda non è immune al fascino di Halloween, così come non lo è Skyrim. Il popolare gioco di ruolo d’azione, infatti, si è aggiornato nelle ultime ore, includendo il supporto a 13 (il numero forse non è scelto a caso, vero?) fantastiche e terrificanti mod per festeggiare l’evento più spaventoso dell’anno. Ben tredici mod ufficiali che renderanno la vostra avventura decisamente più spaventosa e che potrebbero anche rischiare di rompere la magia e il mood del gioco, ma alla fine visto che siamo entrati di fatto nel mese più spaventoso dell’anno vale dare loro una chance.

La lista delle nuove mod ufficiali di Skyrim include una serie di modifiche alle armature, alle armi e creature evocabili. Si comincia con la armor Medusa & Drakul, creata da ZerofrostSatyr e il temibile quanto spaventoso Bloody Bones, un’arma che dal nome è tutto un programma, creata da XvomTheMad. Altre aggiunte riguardano quest e location spaventose. Ovviamente sono tutte compatibili con la Special Edition, ovvero l’ultima versione del gioco di ruolo targato Bethesda.

Per quanto riguarda la compatibilità delle mod, beh, allo stato attuale abbiamo una brutta notizia da darvi: non tutte sono disponibili su tutte le piattaforme. Su console Xbox, PC e PlayStation 4 è presente una selezione di esse, mentre altre sono legate in maniera indissolubile a una o l’altra piattaforma. Poco più in basso l’elenco completo, diviso per piattaforme:

Xbox:

The Medusa & Drakul Armor

Bloody Bones

Soul Cairn Shack

Soul Rift

Unique Vampire Dens

Grim Potions

PlayStation 4:

Grim Apothecary

Adalvald’s Retreat

Lady Embers – Burnt Spriggan Follower

Ignicia – Flame Atronach Follower

Foxpaw Manor

PC:

The Brotherhood Of Old

Ebony Battle Spiders – Conjuration Spell

Foxpaw Manor

Ignicia – Flame Atronach Follower

Lady Embers – Burnt Spriggan Follower

Adalvald’s Retreat

Skyrim tornerà in vendita nella sua Anniversary Edition tra poche settimane. Se non avete ancora scoperto tutti i dettagli di questa nuova versione del gioco, vi invitiamo a consultarli visitando questo indirizzo. Continuate a seguire Tom’s Hardware per tutte le novità e gli annunci in dirittura d’arrivo.