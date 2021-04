Skyrim: gioco narrativo ispirato da una mod ha una data di uscita

Da quando The Elder Scrolls V Skyrim è approdato sul mercato, gli appassionati si sono subito catapultati nel moddare il titolo fantasy di Bethesda. Dopo quasi 10 anni dal rilascio, l’epopea open world rimane uno dei giochi più amati, giocati e ri-giocati dai propri fan. Scavando nel marasma di mod, c’è anche chi ne è rimasto talmente affascinato dal volere a tutti i costi sviluppare un gioco prendendo ispirazione proprio da una di queste creazioni fan-made.

Il titolo in questione si chiama The Forgotten City, e si tratta di un imminente gioco narrativo ispirato ad un’acclamata mod di Skyrim con lo stesso nome. Di recente il team di sviluppo Modern Storyteller ha annunciato che il proprio gioco in sviluppo al momento è “sulla buona strada, e il rilascio dovrebbe avvenire nell’estate del 2021”. Insieme a queste dichiarazioni abbiamo ricevuto anche un trailer che mostra il progetto.

Oltre a queste informazioni, il team di sviluppo ha tenuto a dirci che la creazione di The Forgotten City è stata un’impresa assolutamente imponente per un team fatto solamente di tre persone, ma ciò non ha fatto altro che dare più voglia di continuare a lavorare per creare il titolo che volevano. Alla fine del trailer, inoltre, scopriamo che il titolo verrà reso disponibile sulle console PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox One, Xbox Series X|S, Nintendo Switch e ovviamente su PC.

The Fortgotte City, il titolo ispirato da una mod di Skyrim, è ambientata 2000 anni fa, negli ultimi giorni di una città romana maledetta. In qualità di esploratore che viaggia nel tempo, i giocatori esploreranno una città sotterranea segreta dell”Impero Romano intrappolata in un ciclo infinito che dovrà finalmente essere spezzato.