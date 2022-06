Complici le mod, Skyrim è sicuramente uno di quei giochi che non smette mai di divertire. Sono passati oramai 11 anni dalla sua release, ma il titolo continua a essere giocato. Soprattutto su PC, dove però grazie ai modder, riesce a diventare sempre più bello. Come? Grazie ai continui aggiornamenti grafici. In alcuni casi si tratta di reshade e di una serie di implementazioni grafiche come il ray tracing, in altri, invece, di veri e propri pack di texture che riescono a migliorare la qualità generale della grafica.

Come avrete potuto intuire dal titolo di questa notizia, è proprio di un nuovo pack di texture che stiamo parlando. Anzi, in realtà più di uno. Nel corso dell’ultima settimana, infatti sono stati pubblicati dei nuovi pacchetti di texture in alta definizione, che rendono il gioco di casa Bethesda ancora più bello almeno esteticamente.

Entrambi i pacchetti sono stati pubblicati dal modder XilaMonstrr e includono texture pulite e upscalate dei draghi, fino in 8K. Il secondo, invece, include ben 13 nuove specie di Drago con 50 spawn points. Entrambi i pacchetto sono stati creati dal modder Bellyache, ma XilaMonstrr è riuscito a renderli ancora più belli. Altre pubblicazioni di XilaMonstrr includono le texture in 4K dei libri e un update a un altro texture pack, che porta le risoluzione in 4K. Il tutto upscalato, ma con un risultato ovviamente il più vicino possibile al fotorealismo, che è possibile vedere su Nexus.

Chiaramente per poter funzionare al meglio è necessario un PC decisamente più potente dei requisiti minimi e raccomandati richiesti da Bethesda. In aggiunta, i texture pack sono stati progettati per funzionare con la Special Edition di Skyrim, che include una serie di miglioramenti e pubblicata nel 2018, a ben 7 anni di distanza dall’uscita della versione originale. Continuate a seguire Tom’s Hardware per tutte le novità e gli annunci in dirittura d’arrivo dal mondo dei videogiochi.