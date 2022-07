Subito dopo la sua pubblicazione, avvenuta verso la fine di questa settimana, la mod multiplayer di Skyrim è diventata un grande successo. Come annunciato dagli sviluppatori, infatti, l’add-on che aggiunge il multigiocatore cooperativo allo splendido gioco di casa Bethesda è stata scaricata tantissime volte, in un arco temporale decisamente ristretto.

Al momento i dati su Nexus parlano chiaro: la versione definitiva di Skyrim Together è stata lanciata venerdì 8 luglio 2022, facendo registrare un picco di download poco sotto i 40.000 nelle prime 24 ore. Un vero e proprio successo, che dimostra come questa mod fosse davvero molto attesa. Il counter degli scaricamenti è poi andato oltre, con ben 58.000 download in appena 48 ore. A visualizzare la pagina dedicata proprio all’add-on, poi, sono stati ben 187.000 utenti.

Skyrim Together è probabilmente una delle mod più interessanti dell’intero panorama videoludico e soprattutto di Skyrim. Il progetto è in sviluppo da tantissimo tempo e il team è composto esclusivamente da volontari. L’obiettivo di questa mod è quello di riunire gli amici e prendere parte alla campagna principale del gioco Bethesda, il quinto della serie The Elder Scrolls, tutti insieme. Nel corso dei prossimi mesi il progetto è destinato a espandersi, includendo ancora più feature. Se volete scoprire di più, non preoccupatevi: su YouTube sono già disponibili diversi video che mostrano il funzionamento della mod e ovviamente le modifiche al gameplay, come quello che trovate subito qui in basso.

Se siete interessati a questo progetto, allora il nostro consiglio è quello di scaricare i file necessari per l’installazione. Trovate tutto l’occorrente, inclusa una pratica guida per l’installazione, su Nexus. Infine, se non amate le atmosfere di The Elder Scrolls, sappiate che lo stesso team sta lavorando a una versione della mod per Fallout. Continuate a seguire Tom’s Hardware per tutte le novità e gli annunci in dirittura d’arrivo dal mondo dei videogiochi.