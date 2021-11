Skyrim: l’Anniversary Edition ha un regalo inaspettato per i giocatori

The Elder Scrolls V Skyrim è davvero un gioco che non morirà mai? Lo abbiamo pensato tante volte, ma la verità è che è proprio così. Dopo una svariata moltitudine di versioni e porting quest’oggi debutta anche l’Anniversary Edition, un nuova versione del classico dei giochi di ruolo che celebra i dieci anni di vita del titolo Bethesda. Mentre i giocatori stanno riaffrontando il viaggio epico, alcuni hanno notato un particolare ed inaspettato regalo.

Insieme al gioco base e a tutte le espansioni e ai DLC, l’Anniversary Edition di Skyrim metter a disposizione dei giocatori anche una valanga di contenuti gratuiti creati grazie al Creation Club. Tra questi gli appassionati di lunga data del titolo Bethesda non hanno potuto fare a meno che notare l’armatura del cavallo, un oggetto che in passato era diventato oggetto di una serie di discussioni che hanno fatto il giro del web.

Questo particolare equipaggiamento è stato introdotto per la prima volta in The Elder Scrolls IV Oblivion tramite un DLC a pagamento. Il prezzo di 2,50 Dollari, ritenuto eccessivo per un oggetto del genere, ha fatto scatenare la community del titolo. Ora sembra che Bethesda abbia voluto omaggiare quel contenuto post lancio nell’Anniversary Edition di Skyrim, con molti giocatori che possono finalmente ottenere quell’armatura da cavallo gratis.

Nonostante siano passati dieci anni dal lancio di Skyrim, la nuova Anniversary Edition è tra i prodotti più venduti di Steam, a conferma di quanto i giocatori siano ancora affezionati e vogliosi di tornare a calcare quelle lande epiche.