Pur essendo stato pubblicato oltre 10 anni fa ed essere uscito su tutte le piattaforme, non ho mai giocato a Skyrim. Ci sono una serie di motivi per cui non mi sono mai approcciato al gioco di ruolo di casa Bethesda, il primo su tutti l’ambientazione. Proprio non riesco a digerire il fantasy, sono più un tipo da ambientazione urbana, moderna o futuristica. Nonostante questi miei limiti, negli ultimi anni sto cercando di convincermi a giocarlo per la prima volta e ho cominciato a guardare tutte le imprese più folli ed esuberanti che Internet avesse da offrirmi, giusto per spingere quel dannato tasto Scarica di Xbox Game Pass sulla pagina del gioco.

Skyrim

Più dei racconti, più della devozione dei fan verso il titolo, a spingermi in realtà a provare Skyrim sono le mod. Già, perché anche non avendolo mai provato le esperienze create dagli utenti mi hanno conquistato fin da subito. Alcune folli, altre geniali, gli add-on creati dagli utenti più esperti di me possono essere in effetti uno stimolo in più ad avviare il gioco. Per questo motivo ho deciso di scrivere questa lunga lista, che include 10 delle mod che vorrei provare. Un po’ per spingermi a farlo per davvero, un po’ magari per aiutarvi a farvi scoprire qualche nuova creazione, che magari vi era sfuggita. Unire l’utile al dilettevole, d’altronde, è sempre cosa giusta, non trovate?

Expanded Town and Cities

Skyrim è un gioco immenso, enorme e le mod non fanno altro che ampliare queste caratteristiche. La mod in questione aggiunge ed espande le varie città e villaggi del gioco, rendendo il tutto ancora più grande e realistico. Un toccasana per tutti coloro che cercano magari di espandere il gioco base.

Falskaar

Sempre partendo dall’idea di espandere il gioco, Falskaar è probabilmente la creazione che si avvicina di più a un’espansione vera e propria. La mod in questione aggiunge un’intera isola, con una nuova storia tutta da scoprire.

Enderal: Forgotten Stories

Più che una mod, Enderal: Forgotten Stories è una total conversion di Skyrim. Si tratta infatti di un vero e proprio videogioco inedito creato con il mod tool del gioco di casa Bethesda. La mod è gratuita, si scarica da Steam ed è probabilmente la migliore che il titolo potesse ricevere.

A Quality World Map

Le espansioni del mondo di gioco sono sempre ben gradite, ma un’altra mod che vorrei implementare nella mia prima run è una mod Quality of Life. A Quality World Map è proprio quello di cui ci sarebbe bisogno: la mappa del gioco viene drasticamente migliorata, introducendo anche un sistema di strade. Imperdibile, non trovate?

Better Jumping

Restiamo sempre a tema Quality of Life con Better Jumping. Si tratta di una mod che permette di saltare mentre si corre, mantenendo ovviamente il momentum della corsa. Una bella aggiunta, in grado ovviamente di migliorare l’esperienza di gameplay generale.

The Dance of Death

No, non fatevi ingannare dal nome: The Dance of Death non è affatto una mod tributo alla storica canzone degli Iron Maiden. Questo add-on implementa una serie di killmove con tanto di perk. Un’opera incredibile, che deve rendere una nuova run su Skyrim decisamente unica.

Skyrim HD

Questa mod è in realtà una sorta di revamp grafico delle texture. Lanciata il 19 novembre 2011, appena 8 giorni dopo il debutto del titolo, questo add-on permette di implementare delle texture in 2K. Utile per svecchiare un po’ l’aspetto grafico del giovo

Immersive Weapons

Questa è forse la mod più interessante di tutte, perché aggiunge diverse armi, integrandole perfettamente all’interno del gioco. Le armi sono bilanciate e si devono trovare all’interno del vasto mondo creato da Bethesda.

Enhanced Lights and FX

Esattamente come il texture pack in 2K, questa mod mira a rendere più realistiche e belle da vedere non solo le luci, ma anche il sistema di effetti come il fumo delle candele, oltre ad altri ritocchi estetici molto interessanti come il riflesso dell’acqua. Un must per tutti coloro che vogliono migliorare il comparto grafico del gioco.

Book Covers

Chiudo questa lista, estremamente personale, con un’altra mod che va a modificare l’aspetto grafico del gioco e più precisamente quello delle copertine dei libri. Il gioco, almeno secondo me, è ancora perfettamente godibile graficamente ma alcuni dettagli vanno rivisti e grazie a questa mod anche un semplice libro non sarà più così brutto da vedere.