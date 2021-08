Skyrim: l’imponente castello di Castlevania prende vita in questa mod

Il mondo delle mod di The Elder Scrolls V Skyrim riesce costantemente a sorprenderci. Anche quando pensiamo di averle viste proprio tutte e di tutti i colori ecco che spunta un nuovo modder con una creazione che riesce nuovamente a prenderci in contropiede. Nel corso di dieci anni dalla sua uscita originale abbiamo assistito a mod di ogni tipo, da quelle estetiche a quelle che vanno trasformare il gameplay, e con la mod di oggi possiamo ammirare una creazione davvero imponente ed inaspettata.

Il modder conosciuto online con il nickname ‘ayrasci’ ha rilasciato una nuova fantastica mod ispirata alla saga di Castlevania per The Elder Scrolls V Skyrim Special Edition. La mod in questione è chiamata Dracula’s Castle e, come ci suggerisce il titolo, questa mod introduce nella grande opera fantasy di Bethesda niente meno che il castello di Dracula che abbiamo imparato a riconoscere e ad amare nella saga di Castlevania.

Andando più nei dettagli, i giocatori potranno trovare il castello di Dracula vicino al molo di Solitude. Entrando in questo castello, i giocatori troveranno tutti i nemici classici di Castlevania come: pipistrelli e varie forme di non morti. Inoltre, i nemici nel castello si rigenerano come normali nemici dei dungeon a meno non si vada ad uccidere il proprietario del castello; Dracula. La mod, inoltre, introduce il nuovo ingrediente “Cuore”, i cui giocatori potranno usarlo per curare qualsiasi malattia.

Se amate The Elder Scrolls V Skyrim e adorate le atmosfere e l’architettura del castello di Dracula in versione Castlevania, potete scaricare e godere di questa fantastica mod andando a scaricarla da questo indirizzo.