Skyrim: l’incredibile trailer fan-made creato col Machine Learning

Dieci anni sono passati dall’uscita di Skyrim ma ancora oggi il gioco di ruolo targato Bethesda è ancora attivissimo, specialmente sulla piattaforma Steam. Abbiamo visto come il quinto capitolo della saga di The Elder Scrolls sia stato riproposto in più salse anche sulle console di attuale e scorsa generazione. Difficile non innamorarsi di questo gioco, l’opera risulta tutt’ora essere un masterpiece del genere e, se giocato su PC, può risultare a tratti infinito con una quantità di mod da capogiro. La community risulta ancora oggi essere estremamente attiva, tanto che un fan ha rilasciato un incredibile trailer fan-made creato con il Machine Learning.

Per chi non lo sapesse, il Machine Learning è una sottospecie di intelligenza artificiale, questo è praticamente usato ovunque dalla interazione con le banche passando per gli acquisti online il tutto per rendere la nostra esperienza efficiente, facile e sicura. Il trailer che avete potuto gustarvi ha utilizzato una nuova mod chiamata SKVA Synth e funziona come sintesi vocale utilizzando le voci in-game di Skyrim. Lo strumento ha la facoltà di regolare alcuni aspetti tra cui le emozioni attraverso le singole lettere emesse. Un risultato a dir poco pazzesco.

Alcuni hanno dichiarato di aver sentito le voci di Serana (il vampiro) e Cait proveniente da Fallout 4. Comunque sia risulta essere una impresa sorprendente come ha dichiarato lo stesso creatore su Reddit e che dimostra quanto l’intelligenza artificiale sia potente quando viene utilizzata nel mondo dei videogiochi. Se siete curiosi di scoprire il processo lavorativo che ha portato al trailer, vi lasciamo la pagina ufficiale della mod con il video della sua creazione e collegamenti a Morrowind, Fallout 4 e Oblivion.

Cosa ne pensate di questo trailer? Adorate Skyrim? Fatecelo sapere con un commento qui sotto nella sezione dedicata. Come sempre vi invitiamo a rimanere sintonizzati sulle nostre pagine per tutte le novità riguardante il titolo ed i progetti futuri di Bethesda.