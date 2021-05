Skyrim: mod permette di avere come compagno una micidiale nonnina

Skyrim, a distanza ormai di quasi 10 anni dalla sua uscita, è ancora oggi uno dei titoli più giocati di sempre. L’open world creato da Bethesda ha fatto innamorare milioni di appassionati in tutto il mondo grazie ad una quantità enorme di missioni che rendono praticamente l’opera quasi infinita ed estremamente rigiocabile. Nonostante tutto questo, la community ormai da tempo si è rimboccata le maniche proponendo delle mod gratis che ancora oggi riescono a far divertire migliaia di utenti.

In questi 10 anni ne abbiamo viste a centinaia, alcune davvero memorabili altre un po’ meno, molte divenute famose per errore, come Riften trasformata in una città di formaggio e tante altre ancora. L’ultima di queste però rende omaggio ad un personaggio particolarmente amato dalla community, stiamo parlando di Shirley Curry, meglio conosciuta come Nonna Skyrim.

La youtuber Shirley Curry, 84enne con una passione sfrenata per i videogiochi, si è fatta notare per l’amore nei confronti di Skyrim tanto da essere stata notata addirittura da Bethesda e “scritturata” per essere inserita all’interno di The Elder Scrolls 6. La sua tenerezza infinita l’ha fatta diventare “la nonna di tutti”. La mod in questione permette di averla come compagno per le nostre incredibili avventure, se volete provarla potete scaricarla a questo indirizzo, vi lasciamo inoltre un fantastico trailer proprio qui di seguito.

In attesa quindi di The Elder Scrolls 6, potete quindi tornare nelle magiche terre di Skyrim assieme al vostro fidato compagno, un po’ come vivere una vera e propria avventura con la propria nonna. Shirley Curry ha avuto un successo impressionante con milioni di follower annessi, la tenera nonnina chiama tutti i suoi seguaci “nipoti” ed è per questo che è entrata un po’ nel cuore di tutti. Vi invitiamo a rimanere sintonizzati sulle nostre pagine per scoprire tutte le nuove mod dedicate.