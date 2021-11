Skyrim non cambierà mai, l’Anniversary Edition ha ancora molti bug

Ieri è stata una giornata importante per Skyrim, dato che, per celebrate i dieci anni di vita del leggendario RPG Bethesda ha rilasciato l’Anniversary Edition. Il quinto capitolo della serie di The Elder Scrolls è amatissimo, ma oltre alle infinite lodi, molti appassionati hanno da sempre preso di mira il gioco per i suoi bug. Ora, dopo il lancio della nuova versione del titolo, sembra che anche l’Anniversary Edition non sia immune ai bug.

Tra i molti contenuti che sono apparsi in rete gli utenti si stanno già divertendo a scovare e mostrare una serie di bug della Skyrim Anniversary Edition, sintomo che certe cose non cambiano proprio mai anche nel fantastico mondo del titolo Bethesda. Una delle situazioni più assurde è stata pubblicata da poco su Reddit e sta facendo il giro del web in poco tempo.

Nella clip video registrata e pubblicata online dall’utente ‘N5Japanesevideo’ vediamo uno scambio di battute tra due NPC. Uno di questi afferma di aver visto un drago in lontananza, mentre la gigantesca creatura buggata si aggira tranquillamente nei pressi del piccolo villaggio in i due NPC stanno chiacchierando ignari di questa mastodontica presenza.

Ovviamente la situazione ha attirato l’attenzione di molti appassionati, perchè si sa, alla fine i bug sono entrati a far parte di un’esperienza come Skyrim e lo hanno segnato anche un po’ nel profondo.