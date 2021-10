Skyrim non smette di sorprendere! L’Anniversary Edition avrà una novità inedita

Per celebrare al meglio i dieci anni di vita di The Elder Scrolls V Skyrim, Bethesda ha ben pensato di rilasciare una nuova versione di quello che ormai è diventato a tutti gli effetti uno dei giochi più riproposti in svariate generazioni videoludiche.

Quello che però non sapevamo ancora, è che insieme a questa Anniversary Edition di Skyrim, saremo in grado di trovare all’interno del fantastico mondo di gioco anche una novità inedita, giusto per non farci mancare un’ennesima run a questo grande classico.

Questa novità riguarderà la pesca, con i giocatori che passeranno all’Anniversary Edition di Skyrim che saranno in grado di poter mettere bene in mostra i pesci all’interno delle proprie case, creando anche dei bellissimi acquari.

Don't tap on the glass. They don't like that… Add an aquarium to your Hearthfire homes in Skyrim Special/Anniversary Edition on November 11 for all your fresh catches 🐟 #Skyrim10 pic.twitter.com/jAh1vjC5Qm — Bethesda Game Studios (@BethesdaStudios) October 20, 2021

Vi ricordiamo che The Elder Scrolls V Skyrim Anniversary Edition debutterà il prossimo 11 settembre sulle piattaforme: PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series X|S e PC.