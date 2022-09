In quanti, nel 2011, si aspettavano che a distanza di oltre dieci anni dal lancio The Elder Scrolls V Skyrim potesse continuare ad essere ancora giocato. Il titolo continua ad essere grande protagonista del settore videoludico, e grazie a una valanga di mod e di diverse edizioni speciali continua ad essere uno dei titoli di maggiore successo di sempre. A testimonianza di quanto sia ancora un mito, proprio quest’oggi è uscita un’ennesima versione del GDR su Nintendo Switch.

Già qualche settimana fa si parlava di un possibile arrivo della The Elder Scrolls V Skyrim Anniversary Edition su Switch. L’indizio ci era giunto da un’inaspettata classificazione del titolo in Taiwan, ma ora la notizia è ufficiale. Ad annunciare questa novità è stata la stessa compagnia nipponica con un post su Twitter, il quale svela il grande ritorno del gioco di ruolo di Bethesda sulla propria console ibrida grazie alla pluri-acclamata Anniversary Edition.

Oltre a ciò, il grande annuncio è che il titolo è già disponibile, con gli appassionati della serie, e i curiosi che non si sono ancora avvicinati a questo mondo, che potranno entrare nello sconfinato continente di Tamriel. L’Anniversary Edition di Skyrim (che potete acquistare su Amazon) è la versione perfetta per entrare in questo universo fantasy, dato che si tratta della versione più recente e più completa dell’esperienza che propone questo leggendario gioco di ruolo.

New quests, foes, weapons and more await you in Tamriel – The Elder Scrolls V: Skyrim Anniversary Edition is out now on #NintendoSwitch!

Upgrade now, or buy the complete bundle: https://t.co/VA2HthEK0r pic.twitter.com/2iiWl5QvJM

— Nintendo of Europe (@NintendoEurope) September 29, 2022