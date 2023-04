Ammettetelo, quanti di voi stanno aspettando il sesto capitolo di The Elder Scrolls? Intanto che l’attesa si fa interminabile e potremmo addirittura morire prima di metterci le mani sopra, l’iconico Skyrim è ancora oggi uno dei videogiochi più giocati su console e PC, proponendo sconfinate ore di gioco e scoperte che, ancora oggi, sorprendono addirittura gli stessi Barbagrigia e i draghi di questo assuefacente mondo dark fantasy, spingendo modder da ogni parte del mondo a esagerare e a migliorare l’esperienza.

Nel corso di questi anni, tanti giocatori hanno viaggiato al suo interno ed esplorato le innumerevoli sfaccettature, interfacciandosi con misteri degni di nota. E credeteci, Skyrim sembra rinvigorirsi giorno dopo giorno. Ne ho avuto la conferma, infatti, scoprendo il nuovo video di Omen Apollo su YouTube, che mi ha dato un’idea su come potrebbe essere Skyrim lanciata con una RTX 4090, una scheda video potentissima capace di migliorare in maniera incredibile la grafica di gioco.

Utilizzando infatti una RTGI e la mod DLSS, lo YouTuber ha aumentato la risoluzione e l’illuminazione con il ray-tracing, offrendo inevitabilmente scenari da cartolina. Qualcuno potrebbe pensare a un remake, in effetti, guardando i video girati da Omen Apollo. In una seconda clip stupefacente, infatti, ha mostrato persino una scena di combattimento, spingendo al massimo le mod, dimostrando di raggiungere i 1440ps.

Diciamocelo, anche in questa veste Skyrim sa ancora far parlare di sé. A non far parlare di sé, invece, è Bethesda, nonostante l’annuncio della data d’uscita di Starfield e poche altre novità che appaiono ormai particolarmente remoto sul futuro di Fallout e del già citato The Elder Scrolls VI. Meglio fantasticare, insomma, rifacendosi gli occhi con quello stesso mondo di gioco che affascina, incanta e regala emozioni da quasi dodici anni, non lasciando ancora la presa e arrivando dappertutto, su qualunque console. Potrebbe persino girare su una caffettiera.