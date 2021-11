Skyrim, nuova speedrun da record: ecco l’incredibile tempo registrato

Dopo Super Mario Odyssey, ora tocca anche a Skyrim essere protagonista di una nuova speedrun che va oltre i limiti del possibile umano. Ancora una volta, a compiere l’impresa, ci ha pensato lo speedrunner nucular (pseudonimo di Jackson Reynolds) a battere il precedente record. Che era (ovviamente) suo. L’impresa di nucular arriva a circa un anno e qualche mese di distanza dalla sua precedente run ed è riuscito a migliorare ancora di più il suo tempo.

Come di consueto avviene in questi casi, la speedrun è disponibile nella sua interezza in un video pubblicato su YouTube. Questa volta nucular è riuscito a registrare un tempo di un’ora, 12 minuti e 15 secondi. La sua “vecchia” performance si attestava invece su un’ora e 14 minuti. Poco meno di 120 secondi dunque per poter stabilire un nuovo record del mondo. Ma come ha fatto il ragazzo a battere il suo stesso tempo migliore e ad assicurarsi, ancora una volta, il primo posto in classifica nelle speedrun?

Non c’è in realtà una formula magica, né un segreto dietro questa performance. La verità è che nucular ha semplice ripetuto la stessa identica run dello scorso anno, ma riducendo al minimo gli errori e sbloccando immediatamente i viaggi rapidi più utili, oltre che affrontare le quest proposte da Bethesda in un ordine ben preciso. Non è finita qua: la run è completamente senza glitch ed ha sfruttato solamente alcuni exploit riguardanti le collisioni.

Difficile fare meglio? Probabilmente sì. Questo tempo registrato è probabilmente destinato ad essere l’unico in circolazione per diverso tempo, ma nucular ed altri speedrunner dimostrano come in realtà, nel corso degli anni, si possano affinare ancora più tecniche per poter concludere un gioco anche in tempi non pensabili. Sicuramente però questa impresa resterà negli annali del gioco Bethesda. Ed è solo l’ultimo, grande miracolo di Skyrim.