Skyrim Project Proteus: la mod che cambia sempre il modo di giocare

The Elder Scrolls V Skyrim è un gioco a dir poco immortale e soprattutto in questo momento storico è nuovamente sotto le luci dei riflettori. Grazie all’acquisizione di Bethesda da parte di Microsoft, il quinto capitolo della saga GDR fantasy è sbarcata proprio oggi sul servizio in abbonamento Xbox Game Pass, donando ai giocatori un’ennesima possibilità di entrare e perdersi nel vasto mondo creato da Bethesda nel lontano 2011.

A rendere sempre vivo e fresco il mondo di The Elder Scrolls V Skyrim sono anche le mod create da tutta una serie di appassionati che, tramite le più varie creazioni e modifiche vanno a regalare sempre nuove esperienze da vivere all’interno del gioco. Una di queste mod, chiamata Project Proteus, vi permette di cambiare costantemente il vostro modo di giocare e di approcciarvi al GDR senza tempo di Bethesda.

Questa mod consente di passare da più salvataggi senza dover riavviare una nuova partita, aggiungendo all’interno del mondo di gioco tutta una varietà di personaggi che avete creato in più partite. Il tutto con un estrema immediatezza, potrete quindi passare da un ladro umano con tutte le sue skill apposite, ad un guerriero Khajiit con tutt’altre abilità assegnate, oggetti, incantesimi vari e così via.

Oltre a ciò, in questa mod di Skyrim è anche possibile formare un proprio party personalizzato, andando a cambiare i vari personaggi anche all’interno di una singola partita. Questo permetterà di affrontare i diversi tipi di quest sempre con un gruppo di avventurieri adeguato ad ogni occasione. La mod Project Proteus è scaricabile comodamente attraverso il sito Nexus Mod, e la potete trovare visitando questo indirizzo. La mod in questione, non supporta la versione di Skyrim in VR.