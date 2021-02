Skyrim: questa mod aggiunge un pizzico di Sea of Thieves

Anche dopo quasi 10 anni di servizio, The Elder Scrolls V Skyrim continua a stupire i videogiocatori appassionati di tutto il mondo. La longevità del GDR fantasy è sicuramente data da una mole di contenuti a dir poco gigantesca già nel titolo base, ma anche la sempre attiva community dei modder sta continuando a sfornare mod su mod capaci di ridare sempre nuova vita ad uno dei giochi più amati della sua generazione.

La mod di cui vi parliamo oggi si chiama Sea Dragon, e aggiunge all’amatissimo Skyrim un pizzico di Sea of Thieves, il titolo a sfondo piratesco dei ragazzi di Rare. In breve, questa nuova mod va a dare al proprio Dragonborn una nave pronta a salpare per vivere avventure sempre nuove e navigare lungo le coste di Skyrim. La mod ha appena raggiunto la versione 3.0, con tutta una serie di numerose aggiunte

Come possiamo leggere dalla descrizione di questa mod all’interno di NexusMod, la nave può essere usata anche come casa oltre che per viaggiare in molte località di Skyrim e Solstheim. Potrete portare a bordo anche i vostri amici, pronti ad unirsi come equipaggio. Le località in cui si può attraccare includono Solitude, Windhelm e Dawnstar, oltre a Tel Mythrin, Raven Rock e Skaal Village una volta terminata la quest del DLC Dragonborn.

Un’aspetto più improntato verso la navigazione era veramente una delle poche cose che ancora mancavano all’interno di The Elder Scrolls V Skyrim, e grazie a questa mod ora è possibile salpare verso le acque della regione del GDR. Di sicuro, Sea of Thieves ha fatto scuola, nonostante il titolo Rare fu abbastanza criticato durante il suo periodo di lancio. Cosa ne pensate di questa ennesima mod per il titolo Bethesda?