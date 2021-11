Skyrim: questa mod rende i Khajiit ancora più grandiosi

Nello sconfinato universo di mod per The Elder Scrolls V Skyrim ne abbiamo viste di tutti i colori; da mod che vanno a modificare l’aspetto grafico del gioco rendendolo più moderno, fino a veri e propri cambiamenti radicali che fanno sembrare il popolare fantasy tutt’altro gioco.

La razza Khajiit è sicuramente una delle più apprezzate nella saga di The Elder Scrolls, e anche in Skyrim moltissimi appassionati hanno creato uno o più personaggi dalle fattezze feline. La mod in questione si chiama Project Ja-Kha’jay- Khajiit e va a migliorare proprio questa particolare razza.

La mod va ad aggiungere molta più varietà ai tipi di Khajiit che si potranno incontrare nelle lande di Skyrim. Nella lore del titolo Bethesda ci sono 17 diversi tipi noti di Khajiit e questa mod aggiunge sei varianti all’unica opzione disponibile nel gioco base, che sembra riflettere i Khajiit di tipo Cathay.

Grazie a queste aggiunte potrete incontrare diversi tipi di Khajiit, alcuni di essi molto particolari e differenti rispetto alle versioni più conosciute e/o apparse nei capitoli della saga di The Elder Scrolls fino ad ora. Per provare questa bellissima mod potete trovare tutte le informazioni utili a questo indirizzo.