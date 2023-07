È proprio vero che Skryim è proprio immortale, ma sotto certi punti di vista meglio così visto che The Elder Scrolls VI lo vedremo probabilmente fra soli cinque anni. Il modder ‘Shish15’ ha rilasciato un gran bel pacchetto di texture in 8K per The Elder Scrolls V: Skyrim che rivoluziona completamente i suoi paesaggi. Queste nuove texture, infatti, mirano a fornire realismo e diversità naturale a tutte le ambientazioni presenti nel gioco. Mica male!

Ovviamente è giusto sottolineare che queste texture rifinite non sono compatibili con altri pacchetti che alterano le texture del terreno, ma rimane possibile installarla insieme ad altri svariati add-on creati dagli utenti che migliorano, per esempio, animali, armature e quant’altro.

Il pacchetto è disponibile anche nelle versioni 2K e 4K. Tuttavia, se si dispone di una quantità sufficiente di VRAM, si consiglia vivamente di optare per la versione in 8K vista l’enorme differenza visiva che ne consegue. Questo pacchetto, dal peso di 6 GB, può essere scaricato da qui ed è facilissimo da installare.

Chissà con Starfield che cosa riusciranno a creare gli utenti con gli oltre 900 pianeti a disposizione e le nuove possibilità di rendering. Lo scopriremo a partire dal 6 settembre 2023.