Skyrim: ricreata un’iconica città in Far Cry 5 per PS4!

Skyrim, capolavoro di Bethesda, proprio a fine anno spegnerà la sua decima candelina. L’incredibile RPG continua tutt’oggi a fare parlare di sé grazie anche ad un quantitativo enorme di mod create dagli appassionati che ne aumentano inevitabilmente la longevità e la rigiocabilità. Per chi ha giocato al titolo ricorderà sicuramente tutte le ambientazioni proposte dal team di sviluppo e le maggiori città e villaggi, una su tutte Solitude. La capitale dell’Haafinger e di Skyrim stessa è stata riproposta più e più volte in molti titoli moderni.

Un fan ha voluto ricrearla in Far Cry 5 su PS4, grazie al corposo editor mappe sponsorizzato dalla stessa Ubisoft in grado di poter dare libero sfogo alla propria fantasia. Il risultato è a dir poco pazzesco, il tutto in più è stato pubblicato anche su YouTube da Mojo Swoptops. La scena realizzata è sorprendentemente bella e propone la citta nord-occidentale di Skyrim vista dal basso del suo porto sottostante.

L’arco è stato ricreato roccia su roccia e ci sono pure scorci del Palazzo Blu, sede dello Jarl di Skyrim. Ultimo, ma non per importanza, la costruzione dell’iconico mulino a vento situato in alto a sinistra dell’arco. Il ragazzo ha poi dichiarato che ci ha messo all’incirca quattro ore per completare il tutto ed altre due per ottenere l’illuminazione più adatta. Non è la prima volta che assistiamo a questo genere di opere, ricorderete ad esempio il villaggio di Riverwood, sempre del quinto capitolo di The Elder Scrolls, riproposto in Valheim tanto per citarne uno.

Skyrim, nonostante siano passati quasi dieci anni dal lancio, risulta ancora oggi essere uno dei titoli più giocati su PC grazie ad una folta community che riesce ad aumentare ulteriormente la longevità proponendo alcune mod davvero impressionanti. Inutile dirlo, ma se non avete mai avuto l’occasione di provarlo questo è il momento giusto per farlo, soprattutto se siete abbonati al servizio Xbox Game Pass. Per ogni curiosità e novità riguardanti Skyrim vi invitiamo come di consueto a seguire le nostre pagine.