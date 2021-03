Skyrim: Riften trasformata per sbaglio in una città fatta di formaggio

Skyrim è sicuramente uno dei titoli più amati dalla community, questo è poco ma sicuro. A distanza di quasi 10 anni dal suo debutto, l’RPG fantasy è ancora oggi giocato da migliaia di utenti in tutto il mondo grazie anche ad una fanbase che riesce ad aumentarne la rigiocabilità grazie ad una serie di mod incredibili. Ovviamente, quando si parla di aggiunte a volte può capitare di incappare in qualcosa di estremamente strano come in questo caso.

Un fan ha quindi deciso di trasformare letteralmente Riften in una grossa città di formaggio. WickWah, questo il nome del modder, ha pubblicato la sua creazione su Nexus Mod. Non è la prima volta che il ragazzo si diverte a migliorare le città, è capitato infatti di aver postato online una mod che cambiasse totalmente Whiterun in un villaggio contornato da una serie di alberi. Sembra quindi che il suo obiettivo fosse la realizzazione di una opera simile, ma qualcosa è andato decisamente storto.

Le immagini mostrano una Riften gloriosamente revisionata condita con gigantesche forme di formaggio sorridenti che ci scruteranno in continuazione tra le vie. “Dovevano essere degli alberi”, così si è giustificato il ragazzo, ma sembra che la programmazione abbia voluto fare diversamente trasformando il “fogliame” in “fromage”. Una disavventura certamente divertente e per questo vi lasciamo il link alla mod a questo indirizzo.

Non è la prima volta che vediamo Skyrim ricostruito in modo assurdo, ricorderete bene l’inserimento del famoso Trenino Thomas, che recentemente ha invaso anche il recente survival vichingo Valheim. Insomma, vedere queste mod così assurde ci fa venire sempre voglia di riprendere in mano il famoso titolo Bethesda, anche perché proprio in questi giorni è stato inserito nel corposo catalogo di Xbox Game Pass. Quindi se siete abbonati al servizio, questo è il momento giusto per buttarvici.