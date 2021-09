Skyrim spopola anche su TikTok, il GDR invade il popolare social network

The Elder Scrolls V Skyrim è ancora un’esperienza vivida nei cuori e nelle menti dei videogiocatori di tutto il mondo, tanto che ancora oggi, dopo esattamente dieci anni dal lancio originale del titolo, in molti continuano a giocare e a citare le situazioni più iconiche di questa epopea. Ormai il noto GDR è trasceso e sta spopolando anche su TikTok, con sempre più utenti che utilizzano i temi e le citazioni ricorenti del gioco Bethesda nei propri video pubblicati sulla piattaforma in voga.

Dopo che anche la nota catena di fast food KFC aveva dedicato un post a Skyrim, in molti pensavano di averle viste proprio tutte sul titolo Bethesda, ma non è così. Di recente è partita una particolare wave di video su TikTok che vogliono omaggiare proprio il capolavoro del GDR nato nel 2011. In particolare, in questi brevi video, i vari Tiktoker costruiscono delle situazioni basandosi su alcune delle più classiche azioni presenti in Skyrim e che sono diventate presto iconiche.

Per esempio, nel video di ‘jinnkid’ questo utente si prende gioco del fabbro e delle interazioni che si possono triggerare in svariati modi nel gioco. Tra le molteplici azioni non manca ovviamente anche il classico metodo per rubare i vari oggetti ed equipaggiamenti dalle varie botteghe, ovvero infilando una pentola in testa al malcapitato NPC. Il tutto è registrato in prima persona, così da essere più fedeltà al titolo di successo.

C’è anche un altro creatore di contenuti su TikTok che ha fatto un video a tema Skyrim all’interno di una nota catena di fast food. Insomma, sembra che la fama del titolo Bethesda non abbia mai fine, e con una cassa di risonanza così grande come quella di TikTok potrebbe far conoscere il gioco anche a quei pochi che ancora oggi non si sono mai avvicinati a questo titolo senza tempo.