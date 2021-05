Skyrim: uccide ogni singolo NPC e creatura, ora il gioco è una landa desolata

Dopo 10 anni di vita e innumerevoli ore di gioco votate all’esplorazione e non solo, sono ormai diversi gli esperimenti e le mod che sono state create in Skyrim. Che il quinto capitolo principale della saga fantasy di The Elder Scrolls sia una delle iterazioni di maggior successo del brand c’è poco da dire, ma che ancora oggi gli appassionati riescano sempre a trovare qualcosa di nuovo da fare in pochi lo avrebbero pronosticato.

Di esperimenti ne abbiamo visti a bizzeffe, ma quanto fatto da un appassionato ha gettato Skyrim nel silenzio più tombale, rendendo ogni singola ambientazione di gioco a dir poco desolata. L’utente conosciuto su Reddit come ‘Jaeinskyrim’ ha deciso di uccidere ogni singolo NPC e creatura presente nel quinto capitolo di The Elder Scrolls, rendendo di fatto il gioco una vera e propria landa deserta e senza vita.

2201 NPC e persone di vario tipo insieme ad oltre 2400 creature tutte giustiziate da questo appassionato che all’interno di un subreddit dedicato a Skyrim ha affermato: “è tutto finito, sono solo a Skyrim”. Il post del giocatore è stato accompagnato anche da una serie di immagini che raffigurano le principali città del gioco completamente deserte, dei cimiteri in cui nessun essere virtuale è stato risparmiato da questo insaziabile fan.

Come fa simpaticamente notare un altro utente su Reddit, ora avrebbe senso poter chiamare l’intera regione del gioco ‘Solitude’, esattamente come una delle città più iconiche presenti in Skyrim, che ovviamente è stata privata di ogni singolo organismo di vita virtuale dall’opera di questo giocatore. Un’impresa che ha destato parecchia curiosità quella effettuata da ‘jaeinskyrimiì, soprattutto perchè ci permette di vedere alcuni scorci del titolo Bethesda da una nuova prospettiva.