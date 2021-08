Skyrim, una maschera rara prende vita grazie ad un fan

A distanza di dieci anni, The Elder Scrolls V: Skyrim continua ad essere uno dei giochi più chiacchierati. Tra mod che rendono il gioco una vera e propria remastered, insieme a nuovi segreti scoperti dopo anni dall’uscita originale e la continua voglia da parte di Bethesda di pubblicarlo praticamente su tutte le piattaforme, non stupisce per niente che anche alcuni fan si spingano un po’ oltre, realizzando opere che si intrecciano e sfondano il confine tra reale e virtuale. Un vero e proprio fenomeno mediatico, che probabilmente non conosce precedenti nell’industria.

Nel corso delle scorse settimane, infatti, un utente di Reddit ha realizzato una maschera che si trova davvero nel gioco. Parliamo della Konahrik, una delle maschere da sacerdote più rare che ci siano nell’universo di Skyrim. Il lavoro ha ovviamente raccolto il consenso dei fan e la cosa non stupisce, visti i dettagli e la cura con cui l’oggetto è stato realizzato.

Come è possibile vedere dal post di Reddit, infatti, la maschera di Konahrik di Skyrim è realizzata davvero benissimo. La maschera è realistica al 100% e riesce ad essere il più fedele alla sua controparte videoludica. L’opera sembra essere realizzata in legno, con delle intarsature in ferro. Il lavoro è ovviamente opera di un vero e proprio artigiano, che su Reddit diffonde anche altre sue creazioni. Non proprio dunque un fan appassionato, ma più un professionista che riesce a coniugare in maniera perfetta le sue passioni.

Skyrim continua dunque ad avere un’influenza decisamente importante, che va oltre il cosplay e oltre i record e le speed run. Sicuramente in questo caso stiamo parlando di una vera e propria opera d’arte, realizzata da un vero professionista del settore. Vi piacerebbe poterne acquistarne una da esporre oppure no? Fatecelo sapere lasciando magari un commento alla notizia con il vostro pensiero in merito.