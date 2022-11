In un periodo in cui l’economia mondiale vive alti e bassi, tra guerre, pandemie, crisi di materie prime e chi più ne ha più ne metta, c’è chi sta esplorando nuovi orizzonti. Dal momento che, verosimilmente, occorrerà ancora molto tempo ad Elon Musk prima di fondare il suo ecosistema su Marte e trasferirci tutti su un altro pianeta, alcuni giocatori stanno sondando il terreno per avviare una nuova vita in luoghi come la Whiterun di Skyrim.

Uno youtuber noto come Any Austin, infatti, ha creato alcuni report nei quali raccoglie informazioni relative al tasso di disoccupazione delle città nel mondo del gaming. Queste ricerche sono state realizzate con estrema cura e attenzione ai dettagli. Il content creator, infatti, ha tenuto conto di bambini, possibili pensionati e altre potenziali cause di impedimento sul lavoro. Nella ricerca relativa alla Whiterun di Skyrim possiamo, infatti, vedere come l’autore vada in giro per la città e censisca ogni singolo cittadino in modo da definirne una potenziale età e capire quale ruolo svolga nella società.

A questo è da aggiungere che, oltre ad un video piuttosto esaustivo dalla durata di circa mezz’ora, l’utente ha allegato anche un file su Google Drive in cui archivia tutti i suoi risultati. Insomma, andando al sodo, sembra che Whiterun, in Skyrim sia una delle città con il tasso di disoccupazione più basso mai realizzato. Secondo la stima di Any Austin, infatti, soltanto il 9.4% dei cittadini in età lavorativa si trovano senza impiego. Pertanto, la cittadina risulta un ottimo luogo in cui vivere e sembra avere un’economia fiorente.

Andando a spulciare all’interno del canale YouTube di Any Austin possiamo trovare un’altra indagine relativa al tasso di occupazione. Questa volta, il protagonista è Super Mario con Delfino Plaza di Super Mario Sunshine che, al contrario di Skyrim, ha una quantità di cittadini disoccupati decisamente più alta. Possiamo trovare anche altri video in questo genere che indagano sul mondo di Zelda e speriamo di vederne presto altri, magari su titoli come The Witcher (di cui trovate il terzo capitolo su Amazon).