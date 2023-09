Il fatto che si ritorni a dare schiaffi e mangiare fagioli sta a significare una sola cosa, ovvero che il Trinity Team ce l’ha fatta e che con il loro primo Beat ‘em Up dedicato ai mitici Bud Spencer e Terence Hill non ha solo realizzato un picchiaduro a scorrimento, in due dimensioni, pensato per omaggiare le due celebri icone di un cinema italiano ormai defunto ma è riuscito nel realizzare una produzione talmente convincente, da non far battere ciglio a migliaia di backers, quando hanno chiesto, nuovamente, di venire finanziati per realizzare questo seguito.

Nel momento in cui vi scrivo questa analisi, sono ben 3.671 i sostenitori che hanno contribuito a raccimolare i 257.476 € necessari per aiutare a realizzare questo progetto, il quale, senza troppi fronzoli, si è rivelato un titolo più grosso del precedente sotto molteplici aspetti. Ovviamente, non sono stai i soli fondi necessari per realizzare l’intero progetto (considerando che Slaps And Beans 2 è stato comunque distribuito nei negozi) ma sicuramente sono serviti non solamente a mostrare l’interesse, e la fiducia nel team, da parte dei giocatori ma, soprattutto, a renderlo un prodotto più completo rispetto al suo predecessore, capace di convincere anche chi non sa chi siano Bud Spencer e Terence Hill.

Slaps And Beans 2 comincia dove finì il precedente capitolo, ovvero con Bud e Terence sperduti nell’oceano, a bordo di una zattera improvvisata realizzata con delle casse di merci, in procinto di sbarcare in Africa. Bastano pochi minuti assieme alla nuova produzione targata Trinity Team, per capire come tutto cerchi di far respirare “Banana Joe” da ogni pixel (se non sapete di cosa sto parlando, Wikipedia può venirvi in aiuto o, in alternativa, chiedete ai vostri genitori).

Fra schiaffi, banane e l’iconica canzone degli Oliver Onions a lanciare i titoli di testa, Slaps And Beans 2 fa leva sulla nostalgia di ogni giocatore che ha vissuto la sua infanzia a cavallo fra gli anni 80 e 90 per poi lanciarlo in un’avventura inedita composta da quindici livelli che si possono portare a termine in, circa, sei ore.

Un’avventura molto contenuta in termini di longevità ma indubbiamente corposa per quanto riguarda il gameplay e i contenuti aggiuntivi. Slaps And Beans 2, difatti, mostra chiarmanete che le citazioni a disposizione del Trinity Team non si erano consumate con il precedente capitolo ma, in questo nuovo episodio, il team ha preferito sfruttare i momenti salienti dei film dell’iconico duo (dire dinamico duo avrebbe creato confusione nelle menti più giovani) per realizzare dei minigiochi dall’alto tasso coreografico e che riescono a spezzare le dinamiche da Beat ‘em Up che potrebbero risultare ridondanti ai meno affini al genere.

Il risultato finale è una sceneggiatura sopra le righe, che sfrutta il fan service per abbellire e non per fondarci sopra degli interi livelli, mostrando chiaramente sia le qualità del team di sviluppo nel campo dei picchiaduro a scorrimento, sia il potenziale che il brand Slaps And Beans ha intrinsecamente. Non mi stupirebbe, in tutta onestà, vedere un terzo titolo di questa serie, capace di tenere viva la memoria di queste due icone del cinema nostrano, in un contesto tanto peculiare quanto eterno quale il videogioco.

In termini di schiaffi, Slaps And Beans 2 è un netto miglioramento rispetto al predecessore. Tutto rimane invariato, ci si sposta a destra e a sinistra e si picchia tutto quello che attraversa lo schermo ma, a differenza del passato, in questo secondo capitolo Bud e Terence hanno abilità univoche, capaci di differenziarli sia in termini di puro Combat System (Bud è pesante e lento, Terence agile e veloce) sia in termini di gameplay, visto che le caratteristiche dei due protagonisti si riveleranno utili anche per interagire in alcune parti dei livelli.

Tutto ciò si rivela utile, nuovamente, sia per rompere il tedio (permettendo di variare tipologia di approccio durante il gioco) sia di sfruttare le varie abilità dei personaggi per venire a capo dei semplici puzzle ambientali disseminati qua e la… sempre per evitare di rendere il titolo noioso sulla distanza.

Tecnicamente parlando, infine, Slaps And Beans 2 è un netto miglioramento, seppur poco percepibile di primo acchito, rispetto al precedente capitolo. La Pixel Art è più rifinita, sia in termini di animazioni che di scenari, mentre in termini di performance tutto risulta fluido e privo di input lag di sorta.

Ad adornare l’ottimo lavoro svolto da Trinity Team, troviamo un ottimo doppiaggio in italiano, con uno splendido Michele Gammino che rende Terence Hill più odierno che mai, e, ovviamente, la colonna sonora costellata di brani originali degli Oliver Onions.

A chiudere il pacchetto troviamo una sezione dedicata ai minigiochi che, pur non riuscendo a convincere del tutto cercando di fare il “Party Game”, risulta un ottimo divertissement per chiunque sia in preda alla nostalgia e voglia rivivere alcuni momenti storici dei film di Bud e Terence, in una veste diversa da quella delle vetuste VHS.