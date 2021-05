Slitherine annuncia 4 nuovi giochi all’Home of Wargamers Live 2021+

Dopo aver ricevuto alcune succose nuove informazioni sui titoli Slitherine già conosciuti, qualche istante fa abbiamo avuto l’occasione di assistere a diversi nuovi annunci avvenuti direttamente durante l’evento digitale Home of Wargamers Live 2021+. Se siete amanti dei videogiochi strategici e vi siete persi questo evento siete nel posto giusto, dato che ripercorreremo insieme in questo articolo tutti i principali annunci da Sliherine all’interno del proprio recente show.

Partiamo da Broken Arrow, un nuovo titolo in salsa RTS su larga scala ambientato in periodo moderno. Il titolo si è subito presentato con un comparto grafico davvero affascinante, e che siamo sicuri riuscirà ad ammaliare tutti gli amanti del genere. Il titolo propone fazioni americane e russe con oltre 100 unità. Broken Arrow inoltre porta il genere a un livello completamente nuovo combinando la complessità di un wargame di forze congiunte con le tipiche tattiche di gioco in tempo reale ricche di azione.

Il secondo titolo presentato da Slitherine è il nuovo Master of Magic, una revisione che resta però fedele però all’originale del 1994. Ritorna un grande classico che ha fatto la storia degli strategici 4X in una rivisitazione moderna che permetterà agli appassionati di andare ad esplorare questa classica formula di gioco e di vedere man mano che si avanza come il tutto è stato adattato alla tecnologia moderna. Master of Magic entrerà nella fase Alpha nella seconda metà del 2021 e vedrà la luce nel 2022 su PC.

Chiudiamo con gli ultimi due titoli presentati, ovvero: Scramble Battle of Britain un wargame tutto ambientato nei cieli della Gran Bretagna di inizio Seconda Guerra Mondiale. e l’RTS Stargate Timekeepers, basato sull’iconico franchise sci-fi in cui i giocatori viaggeranno nel tempo e nello spazio, salveranno i civili dalle minacce dei loro signori del sistema, salveranno i loro amici e alleati dal pericolo e molto altro ancora