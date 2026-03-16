Su Amazon è disponibile Sniper Elite 5 per Xbox Series X/Xbox One, il titolo che vi immergerà in una campagna espansiva con fisica avanzata delle armi, personalizzazione di alto livello e un'emozionante modalità di invasione PVP. La kill cam migliorata renderà ogni eliminazione ancora più soddisfacente. Ora disponibile a soli 29,89€, con uno sconto del 16% rispetto al prezzo originale di 35,69€.

Sniper Elite 5, chi dovrebbe acquistarlo?

Sniper Elite 5 è il titolo ideale per gli appassionati di sparatutto tattici che amano la precisione, la pianificazione e l'immersione totale nel combattimento. È consigliato a chi cerca un'esperienza single player ricca e appagante, con una campagna espansiva ambientata nella Seconda Guerra Mondiale, ma anche a chi vuole cimentarsi in sfide multiplayer competitive. Grazie alla modalità di invasione drop-in PVP, i giocatori potranno vivere partite ad alta tensione contro avversari reali.

Il gioco soddisfa l'esigenza di chi desidera un sistema di combattimento profondo e realistico, con fisica avanzata delle armi e un'ampia personalizzazione dell'equipaggiamento. La celebre kill cam migliorata regala momenti spettacolari ad ogni colpo ben assestato, rendendo ogni sessione di gioco unica. Disponibile su Xbox Series X e Xbox One, a soli 29,89€ invece di 35,69€, rappresenta un acquisto ottimo per chi vuole un titolo longevo e variegato a un prezzo competitivo.

Sniper Elite 5 per Xbox Series X/Xbox One offre una campagna espansiva ambientata nella Seconda Guerra Mondiale, con fisica avanzata delle armi, personalizzazione approfondita e la celebre kill cam migliorata. Disponibile anche la modalità invasione PVP drop-in.

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