Sniper Elite, annuncio in vista all’E3 2019?

Rebellion si prepara alla prossima kermesse di Los Angeles con un major unannounced new title. Che si possa trattare di un nuovo capitolo di Sniper Elite?

Una delle saghe TPS più di successo tra quelle di nicchia negli ultimi anni è sicuramente Sniper Elite. La serie di Rebellion, infatti, grazie ad un saggio uso di bullet time e un level design particolarmente ispirato è riuscita a fare breccia nel cuore di più di un videogiocatore, creandosi nel corso degli anni un buon numero di fan altamente fidelizzato.

Essendo l’ultimo capitolo della saga uscito più di due anni fa, nel Febbraio del 2017, sarebbe quindi ora che un nuovo capitolo ispirato alle gesta di qualche cecchino particolarmente eroico faccia la propria comparsa su qualche palcoscenico. Indiziato principale per un eventuale reveal sembrerebbe proprio essere l’edizione di quest’anno della celebre kermesse di Los Angeles. Rebellion ha infatti già fatto sapere che sarà presente in forze al prossimo E3 2019, a cui mancano oramai veramente pochi giorni.

La software house ha infatti recentemente annunciato la prossima line-up per l’evento. Nella lista, oltre a Evil Genius 2, che sarà svelato durante il PC Gaming Show, e Sniper Elite VR fa infatti capolino un misterioso titolo. Che tale “major unannounced new title” possa essere il nuovo atteso capitolo della celebre saga o Rebellion ha qualcos’altro in serbo per noi?

Recentemente Sniper Elite è tornato sulle nostre amate console con una remastered del secondo capitolo. Un titolo veramente apprezzabile, come testimonia anche la nostra recensione: “Sniper Elite V2 Remastered è un’operazione di fino che rinvigorisce uno dei titoli più acclamati di Rebellion. Mentre l’anima del gameplay e della trama non subiscono variazioni nella loro già efficacie formula, il comparto tecnico è stato totalmente rivisto nella sua parte estetica.”

Che ne pensate di questa notizia, preferireste un nuovo capitolo della celebre saga o un titolo completamente nuovo?