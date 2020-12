SNK: annunciata a sorpresa una nuova console, le prime informazioni

Il primo mese di next gen è già passato, con Sony e Microsoft che hanno lanciato sul mercato le proprie nuove console. A quanto pare però, le soprese lato next gen sono appena iniziate con SNK che nella giornata di oggi ha annunciato l’arrivo di una nuova console. È ancora presto per conoscere dettagli come design e caratteristiche della macchina, ma la compagnia giapponese ha già fornito qualche informazione preliminare.

L’annuncio è arrivato come un fulmine a ciel sereno, quando sul profilo ufficiale Twitter di SNK, la compagnia nipponica ha confermato che nel corso del 2021 uscirà sul mercato una console nuova di zecca. Non abbiamo ancora un nome, e nemmeno un design, ma da quanto è apparso sull’account Twitter, la nuova piattaforma da gioco sarà “Un sistema che andrà a colmare le esigenze tra fan appassionati e i giocatori console!”.

A brand-new console is coming from SNK in 2021!

A system to bridge the needs between passionate fans and console gaming enthusiasts! #SNK pic.twitter.com/wsFLqr0hti — SNK GLOBAL (@SNKPofficial) December 15, 2020

A discapito delle poche informazioni, ci sono alcuni elementi presenti nell’immagine pubblicata da SNK che stanno attirando le attenzioni di moltissimi appassionati. Il primo è la dicitura NEO GEO, che ha fatto fin da subito drizzare le antenne a diversi fan della console anni ’90. Appare alquanto sospetto invece il logo della connessione wi-fi sopra la dicitura “who is the best player?” che ha fatto pensare ad alcuni giocatori che la console sia una sorta di macchina arcade per sfidare i giocatori di tutto il mondo in partite e titoli online.

Al momento non abbiamo altre informazioni su questa nuova, e misteriosa, nuova console targata SNK. Non ci resta che attendere curiosi i prossimi appuntamenti comunicativi della compagnia giapponese. Cosa ne pensate di questo annuncio arrivato completamente di sorpresa? Che tipo di console vi aspettate per il ritorno sul mercato hardware di SNK? Diteci la vostra nella sezione dedicata ai commenti.