SnowRunner, nuovo trailer disponibile

Il nuovissimo SnowRunner , l’attesissimo seguito del famoso simulatore di autotrasporti MudRunner sviluppato da Sabre Interactive e pubblicato da Focus Home Interactive, sarà disponibile a partire dal 28 aprile per PlayStation 4, Xbox One e PC tramite Epic Games Store. In questo nuovo trailer denominato “Conquer the Wilderness” possiamo assistere ad una breve anticipazione degli ostacoli che ci attendono nei paesaggi selvaggi del Nord America e della Russia.

SnowRunner è un titolo videoludico che promette una fisica simulativa ed un’esperienza di guida fuoristrada unica nel suo genere, permettendoci di affrontare in solitaria o insieme ad altri tre compagni le difficoltà che si presenteranno sui percorsi. Il ghiaccio e la neve non saranno i nostri unici nemici.

Per questo motivo consegnare le merci, recuperare i veicoli in panne, eseguire le diverse missioni o semplicemente esplorare la mappa, richiederà un’attenta pianificazione da parte del giocatore, in aggiunta alle numerose modifiche e upgrade disponibili per il vostro automezzo. Diverse tipologie di pneumatici, sospensioni, motori e speciali equipaggiamenti per ambienti inaccessibili saranno un must have per adattarsi alle condizioni estreme presenti nelle location ricreate virtualmente dell’Alaska, del Michigan e della Penisola del Tajmyr.

In conclusione vi ricordiamo che il pre-ordine di SnowRunner o SnowRunner – Premium Edition vi garantirà l’accesso a diversi contenuti esclusivi. Il prezzo per la versione standard su PlayStation 4 è di 50,98 euro, su Xbox One è di 49,99 euro mentre su Epic Store è di 39,99 euro.