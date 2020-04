SnowRunner: il nuovo trailer ci svela i contenuti del Season Pass

SnowRunner è il nuovo simulatore di autotrasporti fuoristrada sviluppato da Saber Interactive per Focus Home Interactive. Il titolo in questione è il sequel diretto di MudRunner ed è in uscita il 28 aprile 2020 su PlayStation 4, Xbox One, e PC (via Epic Games Store).

Nella giornata di oggi, è arrivato un nuovo trailer ufficiale che ci presenta alcune novità che arriveranno nel prossimo futuro. Più precisamente il video ci mostra alcuni dei contenuti delle quattro fasi del Season Pass. Qui di seguito potete gustarvi il filmato in questione.

In SnowRunner i giocatori saranno chiamati a dimostrare le loro capacità al volante affrontando strade pericolanti e condizione meteorologiche pessime. Bisognerà quindi mettersi nei panni di un trasportatore affrontando tutti gli ostacoli di vari paesaggi del Nord America e della Russia. I rischi saranno di conseguenza molti: alte probabilità di rimanere impantanati con il vostro carico, possibilità di finire fuori strada a causa del ghiaccio e tanto altro ancora.

Il trailer più sopra ci mostra esattamente l’arrivo di nuovi veicoli fuoristrada oltre ad altre ambientazioni che saranno aggiunte, come il Canada e lo stato americano del Wisconsin. Gli scenari di quest’ultime, potranno essere affrontati in solitario ma anche in compagnia con i vostri amici. Il team di sviluppo di Saber Interactive ha anche fatto sapere che il gioco sarà dotato di un supporto costante per le mod, utili per espandere i contenuti del gioco in un prossimo futuro. Molto probabilmente più in là vedremo l’arrivo di nuovi tipi di missioni, tra cui la ricerca dei resti di un bombardiere della Seconda Guerra Mondiale. Infine, vi ricordiamo che il preorder di SnowRunner vi consentirà l’accesso a molti altri contenuti esclusivi.

E voi siete pronti a portare il vostro carico a destinazione? Fatecelo sapere qui sotto, nella sezione dedicata ai commenti. Vi invitiamo, inoltre, a rimanere sintonizzati sulle nostre pagine per le notizie inerenti a SnowRunner.