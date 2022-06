È ormai ben noto che molte delle storiche esclusive PlayStation sono state rese disponibili anche su PC. Si tratta di un qualcosa che solamente qualche anno fa era impensabile, ma fortunatamente i tempi cambiano e con essi anche le politiche delle grandi compagnie videoludiche. Sebbene siano usciti su PC una marea di grandi esclusive Sony, ce n’è una che continua a mancare all’appello. Parliamo di Bloodborne, uno dei soulslike più acclamati e apprezzati della scorsa generazione videoludica.

Per provare a sfamare il forte desiderio dei fan di giocare Bloodborne su PC ci ha pensato un modder, il quale ha realizzato una mod per Dark Souls 3 che immerge il terzo capitolo della saga dei souls ancora più nelle oscure e gotiche atmosfere dell’esclusiva PlayStation 4. La mod in questione si chiama Dark Souls 3 Fear the Old Blood, e già dal titolo capiamo come l’ispirazione principale di questo modder è arrivata proprio dalle macabre strade di Yharnam.

Si tratta di una mod molto interessante che non si limita a rivedere le atmosfere di Dark Souls 3, ma l’autore ha voluto darci la sensazione di star giocando a un crossover tra le due visioni partorite dalle menti di Hidetaka Miyazaki e del suo team in From Software. Per questo la mod non solo altera l’illuminazione del gioco, ma anche le armi, gli equipaggiamenti, la musica e persino i movimenti del personaggio sono stati modificati dandoci la sensazione di star giocando a Bloodborne su PC.

Il lavoro effettuato da questo ragazzo è davvero di altissimo livello, e siamo sicuri che questa mod, che potete scaricare comodamente a questo indirizzo, saprà regalarvi dei grandi momenti. Per quanto riguarda un porting ufficiale di Bloodborne su PC c’è ancora molto mistero attorno al progetto. Ma la speranza è sempre l’ultima a morire, e sono ancora diverse le esclusive PlayStation che non sono ancora arrivare su PC.