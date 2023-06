Se siete a caccia di un dispositivo che vi aiuti a dare un tocco in più alla vostra postazione da gaming, sia sotto il profilo estetico che dal punto di vista acustico ma, al contempo, volete tenere la spesa bassa pur senza rinunciare all’acquisto di un buon prodotto, allora ci suggeriamo di dare un’occhiata a questa promozione, perché l’articolo qui proposto non è affatto male!

Di che stiamo parlando? Dell’ottima soundbar da gaming Trsut GXT 620 Axon! Un prodotto davvero niente male, per altro tanto compatta da poter essere facilmente posizionata anche su di una scrivania, e che oggi è disponibile su Amazon a soli 26,99€, contro gli originali 34,99€ necessari per l’acquisto, il che si traduce in uno sconto applicato del 23%, che non è affatto male!

Non è male perché, anche a dispetto delle sue dimensioni compatte, pensate per adattarsi facilmente a una scrivania già affollata, questa soundbar è progettata per solo per un uso con il PC, ma grazie all’uscita AUX con jack audio può essere collegata virtualmente a qualsiasi dispositivo, compresi smartphone, tablet o televisori.

Ovviamente, non stiamo parlando di una soundbar di fascia alta, ma con la sua potenza massima di 12 W, questo dispositivo è comunque in grado di garantire una buona qualità audio, specie considerando il prezzo inferiore ai 24 euro. Certo, non neghiamo la presenza di qualche piccolo compromesso ma, considerato il prezzo prodotto, le prestazioni sono davvero sorprendenti, ed il suono riprodotto è certamente di buona qualità, e sufficiente per quello che, idealmente, è un posizionamento a pochi metri dal volto.

Dulcis in fundo, questo piccolo gioiellino si propone non solo con un design gradevole e indovinato, ma anche con un ricco sistema di illuminazione RGB, disposto sia ai lati della soundbar che in prossimità della sua ghiera di controllo del volume.

Insomma, un prodotto conveniente, sfizioso e funzionale, venduto oggi ad un prezzo davvero molto invitante, motivo per cui vi invitiamo ad approfittare subito dell’ottima offerta Amazon, rimandandovi immediatamente alla pagina che lo store ha dedicato all’offerta.

