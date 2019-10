Solo 189 euro per Nintendo Switch Lite! Pochi pezzi disponibili

vi segnaliamo che su Ebay è disponibile ad un prezzo scontato la nuovissima Nintendo Switch Lite (ovvero la versione della console squisitamente dedicata al gioco portatile).

Siete affascinati da Nintendo Switch e desiderereste acquistarla subito in vista dell’arrivo di Luigi’s Mansion 3? Possiamo capirvi! Del resto, come vi abbiamo raccontato appena un paio di giorni fa, il nuovo titolo con protagonista Luigi si prospetta come un capolavoro, l’ennesimo del parco titoli della console Nintendo, partita già in quarta ai tempi di Breath of the Wild. Ebbene non avrete bisogno di aspettare i saldi del Black Friday perché proprio oggi, su Ebay, si è presentata un’offerta a dir poco straordinaria!

La nuovissima Nintendo Switch Lite (ovvero la versione della console squisitamente dedicata al gioco portatile) è infatti proposta in quantità limitata al prezzo eccezionale di soli 189,99€! Uno sconto di 30€ rispetto agli originali 219,99€ che la porta, quindi, al prezzo più basso di sempre mai proposto in rete! La console, che offre le medesime performance della versione “classica” collegabile alla tv, è per altro disponibile in ben tre colorazioni diverse, tutte scontate, ovvero gialla, grigia e turchese. Le quantità sono davvero molto limitate pertanto non esitate troppo ed effettuate l’acquisto prima che il prezzo torni a salire!

Qualora poi foste interessati alla versione classica della console, allora sappiate che anch’essa è in sconto su Ebay al prezzo di soli 279,90€, rispetto ai canonici 329,99€. Un risparmio di ben 50€ che può magari esservi utile per il per order o l’acquisto di un primo gioco, dato che l’offerta propone la sola console senza alcun titolo.

Puoi acquistarle qui:

Sempre nell’ambito degli sconti della giornata dedicati ai videogame vi ricordiamo, inoltre, che è ancora disponibile il pre order di Call of Duty: Moder Warfare al prezzo scontato di appena 49,99€! Affretattevi però, i pezzi disponibili a questo prezzo sono molto limitati!

Altre offerte

Seguici e rimani sempre informato sulle migliori offerte!