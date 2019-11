Soma e Costume Quest gratis per un periodo limitato sull’Epic Games Store

L'Epic Games Store ha reso questa settimana disponibili gratuitamente due interessantissimi titoli: Soma e Costume Quest.

Altra grande settimana per tutti i giocatori PC: dopo Layers of Fear Masterpiece Edition e Q.U.B.E. 2, l’Epic Games Store torna infatti a farci regali, sostituendo i due giochi con gli interessantissimi Soma e Costume Quest. I due titoli saranno quindi scaricabili senza mettere mano al portafoglio, ma solamente fino al prossimo 7 novembre; dopo tale data torneranno infatti a prezzo pieno.

Per approfittare di quest’offerta e aggiungere alla propria libreria digitale i due ottimi titoli basterà connettersi al proprio account dell’Epic Games Store e riscattarli entrambi direttamente da questa pagina. Facile no?

SOMA è un gioco horror fantascientifico realizzato da Frictional Games, gli autori dell’acclamato Amnesia: The Dark Descent. Soma ci racconta una storia inquietante, dove addirittura la nostra identità umana verrà messa in discussione. Per saperne di più su questo titolo, tra l’altro azzeccatissimo con la festività di Halloween, potete consultare direttamente questa pagina.

Anche Costume Quest è un titolo decisamente in sintonia con Halloween ma, a differenza del lavoro di Frictional Games, Double Fine ha deciso di adottare un sistema di gioco meno incentrato sulla paura e regalarci invece un’interessantissimo gdr dove saremo chiamati a fare scherzetto e dolcetto in tre differenti ambientazioni. Un titolo colmo di stile ed ironia, di cui potete trovare maggiori info comodamente qui.

Come precedentemente accennato i due titoli saranno disponibili sull’Epic Games Store gratuitamente fino al prossimo 7 novembre. In tale data Soma e Costume Quest ci saluteranno e a prendere il loro posto saranno Nuclear Throne e Ruiner.