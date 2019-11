Sonic 3: scoperta una build prototipo della versione Mega Drive

Fa sicuramente strano pensare che qualche generazione fa la guerra tra console non si svolgeva tra Microsoft e Sony ma tra le storiche Nintendo e SEGA. Le due case nipponica sono riuscite durante il corso di questi anni ad mantenersi in cima alle preferenze dei giocatori anche se SEGA non è stata particolarmente fortunata. Le opere create dalla casa di Shinagawa però sono riuscite a rimanere emblematiche anche dopo l’abbandono del mondo console della compagnia. Sicuramente una delle saghe più emblematiche risulta quella del porcospino blu conosciuto come Sonic!

Le prime uscite di questa leggendaria saga nacquero durante l’era del Mega Drive, ovvero una delle console più emblematiche dell’epoca. I primi 3 capitoli di Sonic the Hedgehog non solo resero la console un degno rivale per la casa di Kyoto, ma cambiarono per sempre la cultura ludica dell’epoca. A distanza di anni sicuramente fa strano parlare ancora di questi vecchi capitoli, ma durante la giornata odierna siamo venuti a scoprire delle particolarità molto interessanti legate al terzo capitolo della saga del porcospino blu.

Stando a quanto riportato dal sito Hidden Palace il terzo capitolo del porcospino blu originariamente era molto diverso dalla build finale. Attraverso un filmato (che potrete visionare voi stessi) ci viene mostrato come il prototipo di Sonic 3 somigliasse più a un Sonic 3D Blast che a un classico sidescroller 2D. Secondo Hidden Palance questa specifica build fu progettata durante i primi fasti del 1992 con l’intenzione di rendere il gioco pronto per il natale del 93.

Molti piani cambiarono e infine il team di sviluppo decise di mantenere le radici originali del titolo dividendolo poi in due giochi ben distinti (Sonic 3 e Sonic & Knuckles). Questo specifico prototipo risale al 3 Novembre 1993 e fu distribuito solamente a SEGA Magazine. Sicuramente questa scoperta non è per niente da sottovalutare visto che essa ci mostra ancora una volta come moltissimi progetti nascano in una forma ben diversa dal prodotto finale. Fateci sapere cosa ne pensate voi, come sempre, attraverso la sezione dei commenti del sito!