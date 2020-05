Sonic: sarà necessario attendere per i prossimi capitoli, ma ne varrà la pena

Nel corso di questi lunghi decenni, la ricca industria videoludica ha visto il sopraggiungere di svariati personaggi divenuti vere e proprie icone del mercato, personaggi che per personalità e character design sono riusciti a conquistare cuore e menti di milioni e milioni di videogiocatori in ogni angolo del globo. Tra i tanti protagonisti di avventure indimenticabili che tutti noi ricordiamo con un pizzico di malinconia, figura ovviamente anche il caro vecchio Sonic, riccio dal caratteristico colore blu che abbiamo visto sfrecciare a velocità supersonica in innumerevoli videogiochi targati SEGA.

Con il passare del tempo, però, il nostro eroe è andato a perdere sempre più smalto, in particolar modo quando il sopraggiungere del 3D ha portato SEGA a sviluppare titoli pensati per sfruttare al massimo questa nuova tecnologia. In alcuni casi è andata incredibilmente bene mentre in altre occasioni abbiamo assistito a cocenti fallimenti. Il brand di Sonic, a ben pensarci, nel corso di questi ultimi anni è stato un susseguirsi senza fine di successi e disastri, tra titoli rivelatisi capaci di ritagliarsi un loro spazio nell’industria affiancati da altre produzioni che ancora popolano gli incubi di molti utenti.

A quanto pare, però, SEGA sembrerebbe essere ora giunta a un punto di svolta. Secondo quanto dichiarato da Aaron Webber, social media menager della compagnia, SEGA avrebbe infatti intrapreso un nuovo cammino per il suo chiacchierato franchise, una mossa pensata specificatamente per ridare vitalità a un brand che necessitava di non poco ossigeno. Webber ha infatti svelato che la società nipponica svilupperà d’ora in avanti nuovi capitoli dedicati a Sonic con più calma e attenzione, lasciando perdere possibili cadenze annuali e garantendo così una maggior qualità dei suoi prodotti.

Insomma, da una parte Webber ha sostanzialmente confermato che i futuri titoli dedicati al porcospino più veloce al mondo giungeranno probabilmente solo dopo l’uscita di PlayStation 5 e Xbox Series X, ma al contempo ha messo in mostra una visione d’insieme più chiara per il brand, il quale potrebbe ora finalmente trovare una strada da seguire, soprattutto dopo gli ottimi risultati ottenuti da Sonic Mania e Sonic – Il Film.