In attesa del nuovo gioco della serie, Sonic si prepara ad invadere anche il mondo di Roblox. Come? Con un gioco a tema, ufficiale, prodotto su licenza di SEGA. A darne l’annuncio ci hanno pensato lo sviluppatore e publisher nipponico, insieme alla società che gestisce quella che al momento è una delle piattaforme con più valore al mondo.

Chiamato ufficialmente Sonic Speed Simulator, il nuovo videogioco è attualmente ancora in beta ed è stato realizzato con tutti gli asset della piattaforma, appunto su licenza di SEGA, mentre è stato sviluppato da GameFam, una società che si occupa di creare esperienze per Roblox. Si tratta di un gioco open world 3D, che chiede ai giocatori di viaggiare per i vari ambienti di gioco e raccogliere oggetti come i classici anelli. Per poter giocare si possono utilizzare le skin di Roblox personalizzate o sbloccare delle skin del porcospino blu e dei suoi amici.

Si tratta del primo, vero contenuto a tema gaming su licenza presenta dentro Roblox. Prima di Sonic, infatti, gli sviluppatori avevano solamente stretto partnership con altri brand, del tutto slegati dal mondo dei videogiochi. Ora invece, grazie a questa speciale unione di forze, per la prima volta in assoluto su Roblox sono presenti dei contenuti dedicati proprio al mondo del gaming ispirati da un’icona di questa industria. Potete dare uno sguardo al trailer di Sonic Speed Simulator grazie al video presente nel tweet poco più in basso. Il gioco è poi disponibile ovunque sia presente Roblox, dunque su PC, dispositivi Android, iOS e Xbox One.

Oltre a questo particolare esperimento, nel 2022 sarà pubblicato un vero e proprio nuovo gioco del porcospino blu. Chiamato Sonic Frontiers, il nuovo titolo non ha ancora una data di uscita, ma salvo rinvii dovrebbe debuttare entro la stagione natalizia.