Sonic è l’IP SEGA più di successo del 2020 nonostante non siano usciti nuovi giochi

Settimana scorsa abbiamo potuto dare uno sguardo molto approfondito ai ricavi ottenuti dalle compagnie videoludiche durante l’anno fiscale appena concluso. Stando a quando appurato, l’industria videoludica se la sta passando più che bene, con tutte le più grosse società del momento che hanno ottenuto grandi ricavi, con alcune che hanno abbattuto anche i propri record precedenti. Quel che ci colpisce quest’oggi, è vedere come dopo ancora una trentina d’anni l’IP di Sonic sia ancora così viva e popolare anche senza alcuna nuova uscita videoludica.

Stando ai dati rilasciati dalla stessa SEGA Sammy di recente, è possibile vedere come Sonic sia in vetta alla classifica delle IP che sono state più redditizie per la compagnia giapponese nel 2020. La cosa curiosa è che nel corso degli ultimi 12 mesi non è uscito alcun nuovo gioco con protagonista il porcospino blu supersonico, ed infatti tra i giochi più venduti da SEGA nel 2020 troviamo titoli datati 2019, 2017 e addirittura 2011 con Sonic Generations.

Grazie al grafico inerente all’anno fiscale 2021 di SEGA, appuriamo che il franchise di Sonic The Hedgehog ha venduto la bellezza di oltre 4 milioni di unità da solo nel 2020. Al secondo posto troviamo il brand di Total War, con l’IP di strategici che ha totalizzato 4 milioni esatti di copie vendute; mentre a seguire ancora ci sono Football Manager a quota 3,8 milioni, la saga di Persona a 3 milioni tutti gli altri brand SEGA,

https://twitter.com/TailsChannel/status/1394382441922678791

I piani di SEGA per quanto riguarda al futuro del proprio porcospino blu non li conosciamo ancora nel dettaglio, ma più volte la compagnia giapponese ha confermato di voler rilasciare un nuovo gioco principale in futuro. Nel frattempo la popolarità di Sonic è esplosa anche sul grande schermo con un primo film di successo e un sequel presto in arrivo.