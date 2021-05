Sonic festeggia i 30 anni, evento in programma questa settimana

Se c’è un franchise che a distanza di 30 anni continua a far parlare di sé quello è sicuramente Sonic the Hedgehog. Il porcospino più veloce del mondo ha accompagnato pomeriggi di milioni di ragazzini negli anni ’90 diventando il primo vero rivale di quel Super Mario di casa Nintendo che sembrava essere intoccabile a quei tempi. Dopo aver fatto il proprio debutto nel 1991 su Sega Mega Drive, Sonic ci mise davvero poco ad entrare nel cuore dei videogiocatori grazie a delle sezioni platform super veloci e ricchi di adrenalina.

Abbiamo visto nel corso di 30 anni svariati titoli riguardanti Sonic, alcuni di questi davvero memorabili altri invece decisamente da dimenticare. Il porcospino infatti non ha passato una vita decisamente scoppiettante, in certi casi ha toccato davvero il fondo ritornando in auge solo negli ultimi anni grazie ad un capitolo che ha richiamato il secondo uscito per Mega Drive ed un film al cinema che ha riscosso un discreto successo.

Sonic The Hedgehog sarà protagonista di uno speciale evento domani 27 maggio alle ore 18:00 (orario italiano), in cui verranno celebrati appunti i 30 anni del celebre animaletto. SEGA ha deciso di pubblicare un trailer davvero suggestivo che ci ricorda l’importanza dei videogiochi e delle sue icone nel collettivo generale. Il trailer non ci dà una grossa mano, ma è possibile che domani assisteremo a qualche annuncio davvero succoso.

In pole position c’è la possibilità di vedere il trailer del secondo film in uscita prossimamente al cinema, ma tutti noi speriamo di vedere un incredibile ed inedito capitolo. Insomma, vi invitiamo a rimanere sintonizzati sulle nostre pagine per scoprire tutti i dettagli a riguardo. Intanto fateci sapere con un commento il vostro rapporto con Sonic ed i suoi amici, qual è stato il vostro capitolo preferito?