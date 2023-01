Sembra proprio che qualcuno sia riuscito a completare Sonic Frontiers impiegandoci poco meno di un’ora. Il nuovo videogioco di SEGA si è trascinato dietro reazioni di ogni tipo da parte della community, e mentre il futuro sembra già intenzionato a regalarci un nuovo progetto su questo amatissimo personaggio, l’interesse specifico degli appassionati ha già spostato la propria attenzione verso i limiti del gioco e sul come cercare di batterli a tutti i costi.

Katie4, questo il nome della speedrunner che è riuscita nell’ardita impresa, ha impiegato esattamente 59 minuti, 53 decimi e 85 secondi per portarsi a casa questo nuovo record, sfruttando il proprio talento, conoscenze e limiti di Sonic Frontiers. La sua run, però, è stata realizzata alla difficoltà più facile disponibile per poi documentare ogni cosa attraverso un video attualmente presente sul suo canale You Tube.

In termini di supporto questo titolo sembra intenzionato ad intrattenere i propri fan ancora per un bel po’. Sappiamo che sono in arrivo alcuni DLC gratuiti accompagnati anche da altre piccole aggiunte, almeno in base alle recenti dichiarazioni del team di sviluppo e di Takashi Iizuka. La priorità sembrerebbe essere il comparto single player, anche se gli appassionati continuano a sperare nei confronti di un multiplayer, magari in un lontano futuro. Per adesso l’impegno principale dei developer si concentrerà, almeno in base a quello che sappiamo, anche sulla risoluzione di alcune problematiche affiorate nel corso del lancio, così da restituire un’esperienza di gioco che sia più fluida e funzionale possibile.

Cosa dobbiamo aspettarci dal futuro di Sonic Frontiers? Riuscire a realizzare un record del genere, pur a facile, non è sicuramente impresa da poco e forse potrebbe ispirare approcci simili in condizioni ben differenti.

