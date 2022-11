Se siete alla ricerca di un ottimo titolo per tenervi impegnati dopo la conclusione del vostro viaggio con Kratos e Atreus in God of War Ragnarok e, al contempo, vorreste risparmiare qualche soldo sul vostro acquisto approfittando delle offerte di questo Black Friday 2022, allora fermatevi qui e non andate oltre, perché su Amazon è in sconto un ottimo titolo, a nostro giudizio ingiustamente glissato dai più.

Stiamo parlando dell’ottimo Sonic Frontiers, un titolo davvero sorprendente e ingiustamente ignorato dai più, che oggi va ad aggiungersi alle ottime offerte della rassegna stampa dedicata agli sconti del Black Friday 2022. Il prezzo, del resto, è davvero ottimo, ed è così basso che si fatica a credere che il gioco sia disponibile da meno di un paio di settimane! Parliamo, infatti, di appena 39,99€, e dunque con uno sconto di 20 euro rispetto ai 59,99€ del prezzo originale!

Si tratta di un ottimo affare a nostro giudizio specie perché, come vi abbiamo raccontato nella nostra recensione, Sonic Frontiers è un titolo rivoluzionario per la lunghissima storia del porcospino blu di Sega che, con questo capitolo, si affaccia all’esplorazione a mappa aperta, seguendo così quella tendenza che aveva già caratterizzato altri illustri esponenti del mondo platform, come Mario con lo splendido Super Mario Odyssey, e più recentemente Kirby, con Kirby e la Terra Perduta (per altro, entrambi in sconto!).

Al netto di un certo pessimismo da parte di critica e fan, complici gli ultimi capitoli che avevano smesso da tempo di brillare, Sonic Frontiers si è rivelato un titolo solido, variegato e divertente, capace di ricreare, anche al netto della nuova prospettiva di gioco a mappa aperta, tutte le sensazioni e l’adrenalina dei titoli più riusciti ad pera del Sega Team.

Nei panni di Sonic, dunque, ci ritroveremo a vivere un’avventura ricca di misteri e di segreti, esplorando liberamente ben cinque enormi isole di gioco, strutturate secondo un impianto a mondo aperto che premia l’esplorazione e disincentiva qualsiasi tipo di progressione lineare. Ricchi di diversità, e disegnati per garantire il massimo della velocità offerta dal personaggio, Sonic Frontiers è un ritorno in grande stile per Sonic e, in generale, un gioco molto ampio ed altrettanto valido.

Passando da boschi, a pianure e immensi deserti, ed esplorando mondi in cui i vecchi e contorti livelli della serie brillano di nuova luce e nuova grazia, Sonic Frontiers è caratterizzato da una moltitudine di attività, con anche una buona struttura narrativa che, al netto di chissà quale pretesa, riesce a coinvolgere e divertire sia i vecchi che i nuovi fan della celebre mascotte Sega!

