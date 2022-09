Il nuovo Sonic Frontiers si è mostrato ormai più e più volte nel corso dei vari appuntamenti comunicativi. Fin dal primo annuncio del gioco, SEGA ha puntato forte sul fatto che questa nuova iterazione della serie vuole essere un grande ritorno al 3D dopo Sonic Forces del 2017. Ora, quanto visto ad oggi non ha saputo entusiasmare troppo gli appassionati, ma a quanto pare SEGA non ha ancora finito di sorprenderci con una serie di dichiarazioni sul nuovo capitolo del porcospino supersonico.

A tornare a svelarci un ulteriore importante dettaglio di Sonic Frontiers è stato Morio Kishimoto, il director della nuova iterazione dello storico franchise, il quale è stato intervistato da IGN USA. Kishimoto ha sottolineato che sarebbe sbagliato definire il nuovo Sonic come un gioco open world, piuttosto ha più senso chiamare le aree in cui scorrazzeremo delle vere e proprie open zone.

“I giochi platform che si basano su più livelli spesso presentano una world map. La nostra Open Zone, in sostanza, sarebbe proprio la mappa del mondo, ma con un’unica sostanziale differenza: l’abbiamo resa completamente giocabile”, questo è quanto intende il director di Sonic Frontiers, il quale poi ha aggiunto anche che, all’interno della mappa di gioco Sonic potrà incontrare anche una serie di elementi diversi tra di loro con cui interagire per tutta l’avventura.

Per fare un paragone con altri platform tridimensionali usciti in passato, Kishimoto ha definito questa open zone di Sonic Frontiers molto più ampia e ricca rispetto agli hub che abbiamo visto in Sonic Adventures o Super Mario 64, per questo il director ha tenuto a sottolineare la definizione della mappa di gioco del nuovo Sonic. Vi ricordiamo che il nuovo gioco con protagonista il porcospino supersonico blu uscirà non prima dell’8 novembre 2022 sulle piattaforme: PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox One, Xbox Series X|S, Nintendo Switch e PC.