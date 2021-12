Sonic Frontiers: il nuovo trailer mostra il primo open world della saga

Sonic Frontiers è ufficialmente il nuovo sequel dell’amatissima saga pluridecennale del porcospino più adorato di sempre. Il nome del prodotto è stato incerto fino al mese scorso, e adesso che abbiamo finalmente un titolo ufficiale, anche il gioco si è finalmente mostrato a noi durante i The Game Awards tenutisi tra la notte di ieri e la mattina di oggi, proprio come ci si aspettava, assieme a tutte le altre opere che sono state rivelate.

Il titolo si presenta come una novità assoluta per il brand di Sonic, e si tratta di un tipo di gioco mai visto all’interno della saga. A tal proposito, SEGA fa infatti notare che Sonic Frontiers è la prima opera open world della serie (già paragonato precedentemente ad un altro titolo di punta di questo genere), andando ad inaugurare una nuova era e nuove sfide da affrontare per il nostro caro riccio blu.

Dal nuovo trailer che è stato rilasciato, che vi lasciamo qui sotto, possiamo già farci una piccola idea di ciò che andremo ad affrontare nei panni di Sonic: ci troviamo sulle Isole Starfall e pare che siamo in fuga da un’enorme minaccia, sia in senso figurativo che letterale: questa non è altri che una malvagia tecnologia sviluppata dal Dottor Eggman, acerrimo nemico del nostro protagonista. Nel mentre che scorrono le immagini abbiamo modo di vedere l’incredibile mondo sul quale metteremo piede, e le grafiche sono a dir poco spettacolari.

Sonic Frontiers verrà rilasciato verso la fine del 2022 e sarà disponibile su PlayStation 4 E PlayStation 5. L’espansione del franchise, però, non finisce qui: nelle ultime ore, infatti, è anche stato mostrato un nuovo trailer per il film in arrivo Sonic 2, dove possiamo vedere il riccio blu e Knuckles in azione.